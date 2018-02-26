Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách'

Hậu trường 26/02/2018 16:40

Hình ảnh Mai Hồ - bạn gái cũ MC Trấn Thành diện áo dài đỏ rực trong ngày ăn hỏi đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sau mối tình tan vỡ với MC Trấn Thành, Mai Hồ tìm được tình yêu đẹp như mơ bên bạn trai Việt Kiều có tên Nam Bùi. Cặp đôi thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc tình tứ bên nhau và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 1
Mai Hồ và bạn trai nên duyên qua sự mai mối của ca sĩ Dương Triệu Vũ - Ảnh: FBNV

Tuy không giấu giếm chuyện hẹn hò nhưng Mai Hồ hiếm khi chia sẻ về những dự định tương lai, kể cả kế hoạch kết hôn. Sáng 26/2, nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bí mật đính hôn tại nhà riêng, không báo trước cho báo chí lẫn người hâm mộ.

Trong một bức ảnh được lan truyền trên Facebook, tình cũ Trấn Thành diện áo dài đỏ rực, trang điểm nhẹ nhàng và e thẹn đứng kế bên ông xã điển trai. Nhiều người chúc mừng cô đã tìm được người bạn đời lý tưởng, sẵn sàng che chở cho cả hai mẹ con.

Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 2
Sáng 26/2, tình cũ Trấn Thành đã âm thầm làm lễ đính hôn cùng bạn trai Việt Kiều - Ảnh: Internet
Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 3
Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 4
Chồng Mai Hồ hiện đang sinh sống và làm việc tại Đức, cặp đôi công khai hẹn hò vào khoảng tháng 9/2015 - Ảnh: FBNV
Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách' - Ảnh 5
Mai Hồ từng qua một lần đò và có một cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet
Sau phát ngôn 'chia tay Trấn Thành là đúng', Mai Hồ bức xúc cho biết bị chương trình gài

Sau phát ngôn 'chia tay Trấn Thành là đúng', Mai Hồ bức xúc cho biết bị chương trình gài

Mai Hồ bức xúc lên tiếng khi bị khán giả "ném đá" vì cho rằng cô đang đào xới lại chuyện tình cảm với Trấn Thành để đánh bóng tên tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Hồ - Trấn Thành Mai Hồ Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 58 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42