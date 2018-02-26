Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách'

Hình ảnh Mai Hồ - bạn gái cũ MC Trấn Thành diện áo dài đỏ rực trong ngày ăn hỏi đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sau mối tình tan vỡ với MC Trấn Thành, Mai Hồ tìm được tình yêu đẹp như mơ bên bạn trai Việt Kiều có tên Nam Bùi. Cặp đôi thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc tình tứ bên nhau và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Mai Hồ và bạn trai nên duyên qua sự mai mối của ca sĩ Dương Triệu Vũ - Ảnh: FBNV

Tuy không giấu giếm chuyện hẹn hò nhưng Mai Hồ hiếm khi chia sẻ về những dự định tương lai, kể cả kế hoạch kết hôn. Sáng 26/2, nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bí mật đính hôn tại nhà riêng, không báo trước cho báo chí lẫn người hâm mộ.

Trong một bức ảnh được lan truyền trên Facebook, tình cũ Trấn Thành diện áo dài đỏ rực, trang điểm nhẹ nhàng và e thẹn đứng kế bên ông xã điển trai. Nhiều người chúc mừng cô đã tìm được người bạn đời lý tưởng, sẵn sàng che chở cho cả hai mẹ con.

Sáng 26/2, tình cũ Trấn Thành đã âm thầm làm lễ đính hôn cùng bạn trai Việt Kiều - Ảnh: Internet

Chồng Mai Hồ hiện đang sinh sống và làm việc tại Đức, cặp đôi công khai hẹn hò vào khoảng tháng 9/2015 - Ảnh: FBNV

Mai Hồ từng qua một lần đò và có một cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet

Sau phát ngôn 'chia tay Trấn Thành là đúng', Mai Hồ bức xúc cho biết bị chương trình gài Mai Hồ bức xúc lên tiếng khi bị khán giả "ném đá" vì cho rằng cô đang đào xới lại chuyện tình cảm với Trấn Thành để đánh bóng tên tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-3-nam-chia-tay-tran-thanh-mai-ho-bat-ngo-dinh-hon-cung-ban-trai-giau-nut-do-do-vach-272911.html