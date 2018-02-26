Sau 3 năm chia tay Trấn Thành, Mai Hồ bất ngờ đính hôn cùng bạn trai giàu 'nứt đố đổ vách'

Hình ảnh Mai Hồ - bạn gái cũ MC Trấn Thành diện áo dài đỏ rực trong ngày ăn hỏi đang gây xôn xao trên mạng xã hội.
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Sau mối tình tan vỡ với MC Trấn Thành, Mai Hồ tìm được tình yêu đẹp như mơ bên bạn trai Việt Kiều có tên Nam Bùi. Cặp đôi thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những khoảnh khắc tình tứ bên nhau và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Tuy không giấu giếm chuyện hẹn hò nhưng Mai Hồ hiếm khi chia sẻ về những dự định tương lai, kể cả kế hoạch kết hôn. Sáng 26/2, nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bí mật đính hôn tại nhà riêng, không báo trước cho báo chí lẫn người hâm mộ.
Trong một bức ảnh được lan truyền trên Facebook, tình cũ Trấn Thành diện áo dài đỏ rực, trang điểm nhẹ nhàng và e thẹn đứng kế bên ông xã điển trai. Nhiều người chúc mừng cô đã tìm được người bạn đời lý tưởng, sẵn sàng che chở cho cả hai mẹ con.