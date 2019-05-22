Sau 2 năm kết hôn, Phương Hằng 'Gạo nếp gạo tẻ' bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân

Hậu trường 22/05/2019 11:33

Mới đây trên trang cá nhân, nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ” – Phương Hằng đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại.

Bắt đầu nghiệp diễn từ sớm nhưng mãi đến khi đóng vai Út Minh trong “Gạo nếp gạo tẻ”, Phương Hằng mới thực sự được khán giả chú ý. Sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười duyên cùng lối diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên dần chiếm được tình cảm của công chúng.

Sau 2 năm kết hôn, Phương Hằng 'Gạo nếp gạo tẻ' bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân - Ảnh 1
Phương Hằng được nhiều người yêu thích sau bộ phim ‘Gạo nếp gạo tẻ’ - Ảnh: Internet

Những thông tin về Phương Hằng bắt đầu được khán giả quan tâm hơn, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân của cô và ông xã Anh Tâm.

Được biết, Phương Hằng và ca sĩ Anh Tâm kết hôn vào tháng 3/2017. Kể từ thời điểm hẹn hò, cặp đôi đã bên nhau 3 năm và cuộc sống vẫn tràn ngập màu hạnh phúc.

Trong mắt Anh Tâm, Phương Hằng là cô gái đơn thuần và luôn lạc quan trong cuộc sống. Còn đối với Phương Hằng, ông xã chính là chỗ dựa vững chắc cho cô, luôn là người đứng phía sau động viên cô phát triển sự nghiệp.

Sau 2 năm kết hôn, Phương Hằng 'Gạo nếp gạo tẻ' bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân - Ảnh 2
Nhiều người tò mò về cuộc sống hôn nhân của Phương Hằng - Ảnh: Internet

Mới đây, Phương Hằng đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân ngay trên trang cá nhân: "Mọi người hỏi tôi, Anh Tâm có tốt như những gì phơi bày trên mạng xã hội, như những lời khen mà báo chí dành tặng anh không… Tôi chỉ mỉm cười vì chẳng mèo nào khen mèo dài đuôi cả, chỉ mình vợ biết là được chồng nhỉ.

Chỉ có 1 điều mà đương nhiên ai cũng biết đó là cậy thế phụ nữ, lại là vợ, người phụ nữ quyền lực nhất nhà nên mặc sức tha hồ mà ăn hiếp chồng thôi. 3 năm qua anh vẫn thế, vẫn ân cần chu đáo, nhưng bớt hiền hơn xưa rồi, vẫn hay la tôi mỗi khi tôi làm sai, vẫn mắng mỗi khi tôi làm biếng, bản tính ương ngạnh không cho phép tôi im lặng thế là phản pháo lại, nhưng chỉ được 2 câu quay qua thì thấy anh đang cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi bày ra... thế là lại thôi vì chúng tôi là vợ chồng”.

Sau 2 năm kết hôn, Phương Hằng 'Gạo nếp gạo tẻ' bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân - Ảnh 3
Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Phương Hằng cũng chia sẻ rằng cuộc sống vợ chồng cô luôn xuất hiện những cuộc tranh cãi nhưng mỗi lần đều không quá 1 tiếng. Dù thường xuyên bất đồng quan điểm nhưng chẳng bao giờ cô và ông xã giận nhau lâu: “Giận lắm, nhưng rồi thôi vì biết rằng thế nào tý nữa rồi lại huề, có bỏ nhau luôn đâu mà phí thời gian giận nhau chi thêm mệt và thế là “Chồng ơi, vợ nói này....” là huề”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tiết lộ Anh Tâm là người chiều chuộng, yêu thương cô vô điều kiện. Những hôm cô đi quay đến sáng, ông xã luôn chuẩn bị sẵn thức ăn cho cô để “tý vợ dậy ăn khỏi ra đường, chút chồng đi diễn rồi không mua được cho vợ”.

Dưới bài chia sẻ của Phương Hằng, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của vợ chồng cô.

Sau 2 năm kết hôn, Phương Hằng 'Gạo nếp gạo tẻ' bất ngờ tiết lộ sự thật về cuộc sống hôn nhân - Ảnh 4
Cộng đồng mạng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của cả hai sau nhiều năm vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Phương Hằng nghẹn ngào chia sẻ: “Cho đến giờ tôi cảm thấy gặp anh là 1 điều may mắn, chọn anh là 1 điều tuyệt vời, là vợ anh là 1 điều hạnh phúc và cám ơn vì chúng ta đã là vợ chồng".

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