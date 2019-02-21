Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40

Hậu trường 21/02/2019 17:06

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ ở tuổi 38.

Hiền Thục được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc không tuổi, bị thời gian lãng quên của làng giải trí Việt. Dù sắp bước sang tuổi 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ không tỳ vết mà bao người mơ ước. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ đơn thân thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Nữ ca sĩ không ngại công khai những hình ảnh quyến rũ, khoe vóc dáng nóng bỏng chuẩn gái một con.

Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 1
Thân hình săn chắc, quyến rũ của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 2
Nữ ca sĩ tự tin diện bikini khoe 3 vòng nuột nà - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 3
Gu thời trang sành điệu lại càng giúp Hiền Thục trẻ đến ngỡ ngàng - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 4
Đã qua 1 lần sinh nở nhưng trông Hiền Thục vẫn rạng ngời như đang ở độ tuổi đôi mươi - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 5
Mỹ nhân sinh năm 1981 rất chăm khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 6
Không khó để bắt gặp những hình ảnh này khi vào trang cá nhân của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 7
Hiền Thục từng gây sốt cộng đồng mạng với phong cách thời trang trẻ trung của mình - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 8
Diện trang phục thế này, bà mẹ một con càng thêm sang trọng và xinh đẹp - Ảnh: FBNV
Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40 - Ảnh 9
Khi đọ sắc cùng con gái, Hiền Thục thường được nhận xét như hai chị em vì quá trẻ - Ảnh: FBNV

Nhiều người hâm mộ nhận xét, hiếm có bà mẹ nào ở tuổi U40 mà vẫn giữ được độ trẻ trung và xinh đẹp bất chấp thời gian như Hiền Thục. Giọng ca Nhật ký của mẹ khiến bao cô gái phải trầm trồ, ghen tỵ khi sở hữu gương mặt tươi trẻ rạng ngời, làn da căng mịn không tỳ vết cùng nụ cười tỏa nắng gây thương nhớ. Nhìn vào sự trẻ trung hiện tại của nữ ca sĩ, nhiều fan cho rằng so với lúc mới vào nghề thì cô ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Hiền Thục viết tâm thư xúc động, bật mí điều đặc biệt về con gái

Hiền Thục viết tâm thư xúc động, bật mí điều đặc biệt về con gái

Khi phải ở Mỹ lưu diễn dài ngày, ca sĩ Hiền Thục đã vô cùng nhớ con: 'Chắc con không biết, nhưng mà tim mẹ chợt nhói lên khi nhìn thấy mấy cái khăn sữa của con. Lớn rồi, 16 tuổi rồi mà vẫn dùng khăn sữa'.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hiền Thục Hiền Thục bikini

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 47 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 0 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42