Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ ở tuổi 38.

Hiền Thục được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc không tuổi, bị thời gian lãng quên của làng giải trí Việt. Dù sắp bước sang tuổi 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ không tỳ vết mà bao người mơ ước. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ đơn thân thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Nữ ca sĩ không ngại công khai những hình ảnh quyến rũ, khoe vóc dáng nóng bỏng chuẩn gái một con.

Thân hình săn chắc, quyến rũ của Hiền Thục ở tuổi U40 - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ tự tin diện bikini khoe 3 vòng nuột nà - Ảnh: FBNV

Gu thời trang sành điệu lại càng giúp Hiền Thục trẻ đến ngỡ ngàng - Ảnh: FBNV

Đã qua 1 lần sinh nở nhưng trông Hiền Thục vẫn rạng ngời như đang ở độ tuổi đôi mươi - Ảnh: FBNV

Mỹ nhân sinh năm 1981 rất chăm khoe ảnh gợi cảm trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Không khó để bắt gặp những hình ảnh này khi vào trang cá nhân của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV

Hiền Thục từng gây sốt cộng đồng mạng với phong cách thời trang trẻ trung của mình - Ảnh: FBNV

Diện trang phục thế này, bà mẹ một con càng thêm sang trọng và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Khi đọ sắc cùng con gái, Hiền Thục thường được nhận xét như hai chị em vì quá trẻ - Ảnh: FBNV

Nhiều người hâm mộ nhận xét, hiếm có bà mẹ nào ở tuổi U40 mà vẫn giữ được độ trẻ trung và xinh đẹp bất chấp thời gian như Hiền Thục. Giọng ca Nhật ký của mẹ khiến bao cô gái phải trầm trồ, ghen tỵ khi sở hữu gương mặt tươi trẻ rạng ngời, làn da căng mịn không tỳ vết cùng nụ cười tỏa nắng gây thương nhớ. Nhìn vào sự trẻ trung hiện tại của nữ ca sĩ, nhiều fan cho rằng so với lúc mới vào nghề thì cô ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Hiền Thục viết tâm thư xúc động, bật mí điều đặc biệt về con gái Khi phải ở Mỹ lưu diễn dài ngày, ca sĩ Hiền Thục đã vô cùng nhớ con: 'Chắc con không biết, nhưng mà tim mẹ chợt nhói lên khi nhìn thấy mấy cái khăn sữa của con. Lớn rồi, 16 tuổi rồi mà vẫn dùng khăn sữa'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-17-nam-sinh-con-ca-si-hien-thuc-khien-chi-em-tram-tro-vi-qua-goi-cam-o-tuoi-u40-315956.html