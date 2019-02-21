Sau 17 năm sinh con, ca sĩ Hiền Thục khiến chị em trầm trồ vì quá gợi cảm ở tuổi U40

Giọng ca "Nhật ký của mẹ" khiến người hâm mộ phải xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ ở tuổi 38.
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Hiền Thục được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc không tuổi, bị thời gian lãng quên của làng giải trí Việt. Dù sắp bước sang tuổi 40 nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ không tỳ vết mà bao người mơ ước. Trên trang cá nhân của mình, bà mẹ đơn thân thường xuyên đăng tải khoảnh khắc đời thường vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Nữ ca sĩ không ngại công khai những hình ảnh quyến rũ, khoe vóc dáng nóng bỏng chuẩn gái một con.
Nhiều người hâm mộ nhận xét, hiếm có bà mẹ nào ở tuổi U40 mà vẫn giữ được độ trẻ trung và xinh đẹp bất chấp thời gian như Hiền Thục. Giọng ca Nhật ký của mẹ khiến bao cô gái phải trầm trồ, ghen tỵ khi sở hữu gương mặt tươi trẻ rạng ngời, làn da căng mịn không tỳ vết cùng nụ cười tỏa nắng gây thương nhớ. Nhìn vào sự trẻ trung hiện tại của nữ ca sĩ, nhiều fan cho rằng so với lúc mới vào nghề thì cô ngày càng thăng hạng về nhan sắc.