Sao Việt dành trọn thời gian cho gia đình dịp nghỉ lễ 30/4

Tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều sao Việt ngưng chạy show để tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người thân.
- Sao Việt chuộng sắc trắng trong mùa oi nồng
- Khoe được dáng triệt để mà không lo phản cảm, bảo sao kiểu áo này được sao Việt mê thế!
Đợt lễ 30/4 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần nên nhiều sao Việt đã tạm gác mọi công việc để trở về bên gia đình. Không ít người chịu khó đưa vợ con đi du lịch xa, trong khi đó một vài sao Việt quyết định ở nhà để quây quần bên mâm cơm ấm cúng.
Đợt lễ 30/4 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần nên nhiều sao Việt đã tạm gác mọi công việc để trở về bên gia đình. Không ít người chịu khó đưa vợ con đi du lịch xa, trong khi đó một vài sao Việt quyết định ở nhà để quây quần bên mâm cơm ấm cúng.