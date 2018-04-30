Sao Việt dành trọn thời gian cho gia đình dịp nghỉ lễ 30/4

Tranh thủ dịp nghỉ lễ dài ngày, nhiều sao Việt ngưng chạy show để tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người thân.

Đợt lễ 30/4 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần nên nhiều sao Việt đã tạm gác mọi công việc để trở về bên gia đình. Không ít người chịu khó đưa vợ con đi du lịch xa, trong khi đó một vài sao Việt quyết định ở nhà để quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

Đợt lễ 30/4 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần nên nhiều sao Việt đã tạm gác mọi công việc để trở về bên gia đình. Không ít người chịu khó đưa vợ con đi du lịch xa, trong khi đó một vài sao Việt quyết định ở nhà để quây quần bên mâm cơm ấm cúng.

MC Quyền Linh trổ tài vào bếp chế biến món mì tôm đãi vợ và hai con gái - Ảnh: FBNV

Gia đình Mai Thu Huyền đến Singapore nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV

Người mẫu Xuân Lan đưa con gái đi du lịch biển - Ảnh: FBNV

Gia đình 'bống' Hồng Nhung có chuyến đi đầy ý nghĩa tại Huế - Ảnh: FBNV

Vy Oanh dành trọn thời gian nghỉ lễ cho chồng con - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Công Vinh cũng đi biển hâm nóng tình yêu - Ảnh: FBNV

Gia đình Bảo Thanh về thăm quê ngoại giống những năm trước - Ảnh: FBNV

Midu đưa cả gia đình đi du lịch miền Bắc - Ảnh: FBNV

Từ khi nào bệnh viện lại trở thành nơi 'lánh nạn' của sao Việt sau mỗi lần đối mặt với scandal tình ái thế này? Liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay vốn dĩ đã là một biện pháp “trú thân” hoàn hảo được sao Việt lựa chọn sau những giông bão và thị phi tình cảm?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-danh-tron-thoi-gian-cho-gia-dinh-dip-nghi-le-30-4-280856.html