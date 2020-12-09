Sao Việt bàng hoàng trước thông tin danh hài Chí Tài qua đời vì đột quỵ

Hậu trường 09/12/2020 16:31

Trước sự ra đi quá đột ngột của danh hài Chí Tài, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã không giấu được sự đau xót.

Mới đây, thông tin danh hài Chí Tài đột ngột qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Quản lý cũ của Chí Tài xác nhận nam danh hài đã qua đời vào sáng ngày 9/12 do đột quỵ sau khi tập thể dục. Nghệ sĩ Chí Tài hưởng thọ 62 tuổi.

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Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, dàn sao Việt không giấu được sự đau xót trước sự ra đi của người anh, người đồng nghiệp thân thiết.

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Diễn viên Tiến Luật nghẹn ngào gọi tiếng ‘Anh’ thân thương khi nhận tin Chí Tài qua đời - Ảnh: FB

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Người mẫu Lê Thúy bàng hoàng: ‘Nhận tin chú Chí Tài mất vì đột quỵ mà không tin nổi luôn’ - Ảnh: FB

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Huỳnh Lập gửi lời tiễn biệt nam nghệ sĩ: ‘Xin cúi đầu tiễn biệt nghệ sĩ hài Chí Tài’ - Ảnh: FB

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Nữ diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân: ‘Em không tin đây là sự thật anh danh hài Chí Tài ơi’ - Ảnh: FB

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Nam diễn viên Duy Khánh chia sẻ lại bức ảnh cuối cùng chụp cùng đàn anh trong một chuyến lưu diễn - Ảnh: FB

Diễn viên Chí Tài, tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Ông được khán giả biết đến là một diễn viên hài đa tài, đa nghệ. Nam nghệ sĩ hoạt động cả ở hải ngoại lẫn trong nước và là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ Hoài Linh.

Trước đó, nghệ sĩ Chí Tài còn được biết đến là một nhạc công ghi-ta, nhạc sĩ hòa âm hàng đầu tại hải ngoại trong giai đoạn thập niên 90 và từng tham gia sáng tác nhiều ca khúc.

Nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời vì đột quỵ

Nghệ sĩ Chí Tài vừa qua đời vì đột quỵ

Thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời được quản lý cũ xác nhận khiến công chúng bàng hoàng.

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