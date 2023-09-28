Sao nữ nổi tiếng Vbiz tiếp tục lộ vòng 2 lùm xùm, còn ngầm thừa nhận có 'tin vui' sau khi được bạn trai 'chốt sổ'!

Hậu trường 28/09/2023 07:33

Hình ảnh xuất hiện mới đây của người đẹp Vbiz khiến cư dân mạng có cơ sở khẳng định cô đang mang thai con đầu lòng.

Sam từng là một trong những hotgirl đời đầu của Vbiz bởi sở hữu nhan sắc "kẹo ngọt". Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cô ngày càng đa năng và hiện là một trong những nữ diễn viên kiêm MC đắt show nhất nhì showbiz Việt.

Dù nổi tiếng là thế nhưng Sam lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Mới đây, trong ngày cúng Tổ nghiệp ngành sân khấu, trong khi các nghệ sĩ diện áo dài lộng lẫy, Sam gây chú ý khi xuất hiện với chiếc váy rộng thùng thình, che hết vóc dáng. Gương mặt và đôi gò má của Sam có phần phúng phính hơn bình thường. Qua bức ảnh mới nhất này, netizen càng có cơ sở hoài nghi Sam đang mang thai con đầu lòng.

Sao nữ nổi tiếng Vbiz tiếp tục lộ vòng 2 lùm xùm, còn ngầm thừa nhận có 'tin vui' sau khi được bạn trai 'chốt sổ'! - Ảnh 1
Trong ngày cúng Tổ nghiệp ngành sân khấu, trong khi các nghệ sĩ diện áo dài lộng lẫy, Sam gây chú ý khi xuất hiện với chiếc váy rộng thùng thình, che hết vóc dáng

Cách đây ít hôm, khi tham dự tiệc ăn uống thân mật cùng hội bạn, Sam cũng để lộ vòng 2 lùm xùm. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn khéo léo dùng túi xách để che khéo vóc dáng. Trên trang cá nhân, Sam cũng úp mở cho biết sắp đón tin vui. 

Sao nữ nổi tiếng Vbiz tiếp tục lộ vòng 2 lùm xùm, còn ngầm thừa nhận có 'tin vui' sau khi được bạn trai 'chốt sổ'! - Ảnh 2
Cách đây ít hôm, khi tham dự tiệc ăn uống thân mật cùng hội bạn, Sam cũng để lộ vòng 2 lùm xùm
Sao nữ nổi tiếng Vbiz tiếp tục lộ vòng 2 lùm xùm, còn ngầm thừa nhận có 'tin vui' sau khi được bạn trai 'chốt sổ'! - Ảnh 3
Trên trang cá nhân, Sam cũng úp mở cho biết sắp đón tin vui

Sau nhiều năm hẹn hò bí mật, tối ngày 28/4 vừa qua, Sam bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ bằng hình ảnh đi đăng ký kết hôn cùng bạn trai. Theo hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên Gia đình là số 1 cười tươi tắn, nắm chặt tay chồng nhưng cô vẫn khéo léo giấu kín danh tính nửa kia. Kèm theo bức ảnh này, Sam viết: "Chính thức chốt sổ ạ!".

Sao nữ nổi tiếng Vbiz tiếp tục lộ vòng 2 lùm xùm, còn ngầm thừa nhận có 'tin vui' sau khi được bạn trai 'chốt sổ'! - Ảnh 4
Sau nhiều năm hẹn hò bí mật, tối ngày 28/4 vừa qua, Sam bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ bằng hình ảnh đi đăng ký kết hôn cùng bạn trai

Chia sẻ về người chồng tương lai, Sam cho biết: "Anh ấy phải có nhiều ưu điểm rồi và tất nhiên khuyết điểm cũng có. Hai con người gặp nhau chắc chắn sẽ có những điều không hợp nhưng quan trọng là cả hai cùng cố gắng thay đổi để phù hợp với nhau. Ở anh ấy có điều mà tôi cảm thấy biết ơn là anh chấp nhận thay đổi vì tôi. Tôi cũng thế. Chẳng hạn anh bỏ hút thuốc vì tôi ngửi mùi thuốc tôi sẽ bị nhức đầu.

Sao nữ nổi tiếng Vbiz tiếp tục lộ vòng 2 lùm xùm, còn ngầm thừa nhận có 'tin vui' sau khi được bạn trai 'chốt sổ'! - Ảnh 5
"Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu" - Sam chia sẻ về bạn trai giấu mặt

Anh là người chân thành, yêu thương tôi và gia đình tôi. Đó là điều tôi mong muốn và cũng là tiêu chí quan trọng đầu tiên khi tôi chọn người yêu. Nếu người đàn ông chỉ yêu tôi thôi thì không đủ. Người ấy phải yêu cả gia đình tôi. Bên cạnh đó, anh là người ủng hộ tôi trong công việc. Nghề diễn viên cũng khá nhạy cảm, nhiều thị phi. Nếu người đàn ông không đủ bản lĩnh, dũng cảm thì khó yêu một cô gái trong showbiz".

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Mới đây, xuất hiện tại sự kiện ra mắt sách của Jun Phạm, Sam diện một chiếc váy thanh lịch kín đáo và ghi điểm với visual xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn.

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