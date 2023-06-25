Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh 'dính như sam' với mẹ, dân tình nhanh chóng khen ngợi nức nở

Trưa ngày 24/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã khoe ảnh chụp chung với mẹ trên trang cá nhân. Có thể thấy, khi đứng cạnh đấng sinh thành, người đẹp Thanh Hóa đã nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.

Trưa ngày 24/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã khoe ảnh chụp chung với mẹ trên trang cá nhân.

Ngay khi bức ảnh được đăng tải, hai mẹ con Đỗ Thị Hà đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người suy đoán rằng cô nàng đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ở một nơi xa với gia đình, không những thế nhiều fan nam còn tranh thủ để lại bình luận xin làm rể với mẹ nàng hậu.