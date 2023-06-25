Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe ảnh 'dính như sam' với mẹ, dân tình nhanh chóng khen ngợi nức nở

Khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà ôm chặt mẹ đã 'đốn tim' không ít người hâm mộ.
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Trưa ngày 24/6, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã khoe ảnh chụp chung với mẹ trên trang cá nhân. Có thể thấy, khi đứng cạnh đấng sinh thành, người đẹp Thanh Hóa đã nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Ngay khi bức ảnh được đăng tải, hai mẹ con Đỗ Thị Hà đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người suy đoán rằng cô nàng đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ở một nơi xa với gia đình, không những thế nhiều fan nam còn tranh thủ để lại bình luận xin làm rể với mẹ nàng hậu.
Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà quê Thanh Hóa, sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 80-60-90. Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà tích cực tham gia các hoạt động ở cương vị Hoa hậu Việt Nam từ đại sứ thương hiệu, trình diễn thời trang...
Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa hoàn thành bảo vệ luận văn tốt nghiệp và khép lại hành trình 4 năm tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù bận lịch học tập nhưng cô vẫn hoàn thành trọng trách trên cương vị hoa hậu khi tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.
Cô là nàng hậu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ vì mang sứ mệnh quan trọng đưa nhan sắc Việt đến với đấu trường lớn nhất thế giới Miss World 2021. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Đỗ Thị Hà chỉ dừng chân ở top 13 chung cuộc. Trước đó, Đỗ Thị Hà là thí sinh vào top 13 đầu tiên nhờ thắng hạng mục phụ "Truyền thông trực tuyến" (Digital Media Challenge), dành cho người có tương tác tốt với fan trên mạng xã hội.