Sam chính thức phản hồi nghi vấn can thiệp thẩm mỹ vì lộ diện với gương mặt khác lạ

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện ra mắt sách của Jun Phạm, Sam diện một chiếc váy thanh lịch kín đáo và ghi điểm với visual xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn.

Sam từng được yêu mến bởi hình ảnh hot girl kẹo ngọt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, cô ngày càng đa năng và hiện là một trong những nữ diễn viên kiêm MC đắt show nhất nhì showbiz Việt. Mới đây, xuất hiện tại sự kiện ra mắt sách của Jun Phạm, Sam diện một chiếc váy thanh lịch kín đáo và ghi điểm với visual xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn. Mới đây, xuất hiện tại sự kiện ra mắt sách của Jun Phạm, Sam diện một chiếc váy thanh lịch kín đáo và ghi điểm với visual xinh đẹp cùng thần thái tươi tắn Nhưng điểm đáng chú ý là diện mạo cực khác lạ của nữ diễn viên. Theo đó, khi quay cận gương mặt, đôi gò má của Sam có phần phúng phính hơn bình thường. Điều này khiến cô bị netizen đặt ra nghi vấn can thiệp "dao kéo" để làm má baby. Sau những lời bàn tán, Sam đã chính thức lên tiếng giải thích. Cụ thể, trong một bài đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên than thở: "Mập lên nên nhìn ú nu".

Điểm đáng chú ý là diện mạo cực khác lạ của nữ diễn viên. Theo đó, khi quay cận gương mặt, đôi gò má của Sam có phần phúng phính hơn bình thường Ngoài ra, dù nổi tiếng cũng giới Vbiz nhưng nữ diễn viên "Gia đình là số 1" lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cho đến tối ngày 28/4 vừa qua, Sam bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ bằng việc khoe ảnh đăng ký kết hôn. Theo hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên Gia đình là số 1 cười tươi tắn, nắm chặt tay chồng nhưng cô vẫn khéo léo giấu kín danh tính nửa kia. Kèm theo bức ảnh này, Sam viết: "Chính thức chốt sổ ạ!". Sau những lời bàn tán, Sam đã chính thức lên tiếng giải thích. Cụ thể, trong một bài đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên than thở: "Mập lên nên nhìn ú nu" Bên dưới bài đăng của Sam, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, nhà thiết kế Đỗ Long,... cùng đông đảo người hâm mộ để lại bình luận chúc phúc cho cô. Chỉ trong ít phút sau khi chia sẻ, bài đăng thông báo tin vui của Sam đã nhận về hơn 50 ngàn lượt yêu thích cùng hàng ngàn lượt bình luận.

Tối ngày 28/4 vừa qua, Sam bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ bằng việc khoe ảnh đăng ký kết hôn Trước đó, trong một chương trình talkshow, Sam nhiều lần gây "choáng" khi đưa ra những tiêu chuẩn bạn trai khó nhằn. Nữ diễn viên không ngần ngại cho biết mong muốn bạn trai có tài chính vững vàng, tối thiểu phải 30 - 40 tỷ đồng trong tài khoản. Sam vẫn giấu kín danh tính ông xã của mình Chia sẻ quan niệm về tình yêu, Sam từng bộc bạch: "Khi chọn người yêu, tôi sẽ quan tâm đến việc anh ấy đối xử với tôi như thế nào, thương gia đình tôi thế nào... Còn anh ấy có gì cũng không quan trọng vì nó đâu phải của mình. Cuối cùng mấy cái đó cũng thuộc về người ta".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sam-chinh-thuc-phan-hoi-nghi-van-can-thiep-tham-my-vi-lo-dien-voi-guong-mat-khac-la-604237.html