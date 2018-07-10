"Chú Tân quay lén bé Như! Xem xong không thể cười... Ba Hưng đã khóc! Khóc vì con lanh lợi hoạt bát vui vẻ. Khóc vì các con đã thương ba Hưng nhiều như thế! Kêu ở trên phòng ngủ không chịu! 2 chị em nhất định đòi ra đứng bán đĩa với ba Hưng! Thôi kệ! Chiều theo ý 2 con cũng là cách cho 2 con nhìn thấy và hiểu rằng để có được sự đầy đủ cho các con và gia đình ba đã làm những gì... Đã đổ mồ hôi ra sao? Di chuyển từ sân bay này qua thành phố khác với những giấc ngủ gửi gắm tại phi trường trên máy bay, trong tay thì một chai nước và một ổ bánh mì hoặc một hộp cơm lạnh ngắt... Đó là chưa kể khán giả đã chưa chắc hài lòng. Rồi còn phải đối diện với những cuộc biểu tình, đe doạ thế này thế nọ... Giờ thì con cũng đã chứng kiến hết rồi đó!", Mr.Đàm viết.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ clip hai con nuôi đang hăng hái rao bán đĩa nhạc của anh khiến nhiều người thích thú. Kèm theo đó, nam ca sĩ còn viết những dòng tâm sự khá dài bày tỏ sự yêu thương và niềm tự hào đối với hai con.

Dù phải làm việc vất vả nhưng đối với " ông hoàng nhạc Việt " chỉ cần hai con được hạnh phúc và trưởng thành trong môi trường tốt nhẩt là đủ khiến anh hạnh phúc.

Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch: "Ba chỉ cần 1 điều duy nhất: Như và Tin học thật giỏi, thật khỏe, ngoan, ý thức... chỉ vậy thôi. Vì khi con giỏi thì con sẽ được trọng dụng. Khi con khỏe thì sẽ làm được nhiều thứ và không làm ba Hưng lo lắng. Khi con ngoan thì sẽ được nhiều người thương. Khi con ý thức thì con sẽ phân biệt được điều gì đáng để làm và điều gì sẽ làm người khác trọng mình".

Con gái Đàm Vĩnh Hưng nhiệt tình bán đĩa cho ba nuôi - Ảnh cắt từ clip

Những dòng chia sẻ của nam ca sĩ ngay sau khi đăng tải đã nhận không ít lời khen từ phía cư dân mạng, bạn bè và đồng nghiệp.

Ca sĩ Hồng Ngọc viết: "Thương quá.. Như và Tin giỏi mà.. tiếp xúc với các con cô Ngọc cảm nhận được sự ngoan ngoãn và nề nếp của ba Hung dạy các con như thế nào.. quý lắm lắm... thương lắm lắm".

Một khán giả cũng chia sẻ: "Ai cũng mơ ước điều này, có những đứa con vừa ngoan, học giỏi lại thông minh chịu khó, biết yêu thương và giúp đỡ Cha. Chúc mừng Anh!".

Vũ Hà và Hồng Ngọc dành lời khen ngợi cho hai con của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ cách dạy con của nam ca sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi 47, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa lập gia đình mà tập trung thời gian để phát triển sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua "ông hoàng nhạc Việt" đã đảm đương rất tốt vai trò của một người cha với con trai và con gái nuôi.

Nam ca sĩ sinh năm 1971 hết mực yêu thương và dành nhiều thời gian chăm sóc hai con - Ảnh: Internet

Con trai nuôi của "ông hoàng nhạc Việt" tên là bé Tin, còn cô con gái là Huỳnh Như được anh nhận nuôi từ khi mới lọt lòng. Nam ca sĩ từng cho biết, cả hai đều là con em gái ruột của anh. Cả hai gọi nam ca sĩ là ba Hưng và luôn nhận được nhiều yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng từ ông bố nổi tiếng.

Cậu con trai tên thân mật là bé Tin và cô con gái Huỳnh Như (ngoài cùng bên phải) được Đàm Vĩnh Hưng nhận nuôi từ khi mới lọt lòng - Ảnh: Internet

Dù bận rộn nhưng nam ca sĩ vẫn dành nhiều thời gian để đưa các con đi du lịch - Ảnh: FBNV