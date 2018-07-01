Bị stress đến mức muốn biến khỏi thế gian, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm việc khó tin này giữa đêm

Hậu trường 01/07/2018 11:41

Hành động đầu tiên của Đàm Vĩnh Hưng sau khi đăng tải dòng trạng thái với tâm trạng bế tắc, suy sụp khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Cách đây không lâu, Đàm Vĩnh Hưng khiến fan lo lắng tột độ khi đăng tải dòng trạng thái vô cùng tâm trạng nói về áp lực trong công việc và cuộc sống. “Ông hoàng nhạc Việt” cho biết bản thân đang bị stress nặng đến mức muốn đạp đổ tất cả và biến mất khỏi thế gian.

Bị stress đến mức muốn biến khỏi thế gian, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm việc khó tin này giữa đêm - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bị stress, mất ngủ... vì áp lực từ công việc và cuộc sống - Ảnh: FBNV
Bị stress đến mức muốn biến khỏi thế gian, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm việc khó tin này giữa đêm - Ảnh 2
Rất nhiều fan và bạn bè đã vào an ủi nam ca sĩ. Hồ Ngọc Hà cũng ngay lập tức vào động viên đàn anh thân thiết - Ảnh: FBNV

Giữa lúc bạn bè đang vô cùng lo lắng, liên tục hỏi thăm và gửi lời động viên, thì mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã kịp thời trấn an tâm lý mọi người. Trên trang cá nhân, “Ông hoàng nhạc Việt” vừa đăng tải clip vui vẻ cùng ca sĩ Vũ Hà nấu chè giữa đêm. Theo nội dung được chia sẻ, nam ca sĩ đang có chuyến lưu diễn tại nước ngoài và bị khó ngủ vì lệch múi giờ nên đã quyết định cùng bạn thân nấu món chè trôi nước.

Clip Đàm Vĩnh Hưng cùng ca sĩ Vũ Hà vui vẻ nấu chè giữa đêm khiến người hâm mộ an tâm.

Dễ dàng nhận ra, Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Anh hào hứng nhào bột, gói bánh và trò chuyện vui vẻ cùng mọi người khiến fan vui mừng vì biết tâm trạng thần tượng đã ổn định.

Bị stress đến mức muốn biến khỏi thế gian, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm việc khó tin này giữa đêm - Ảnh 3
'Ông hoàng nhạc Việt' nhào bột một cách hào hứng - Ảnh: FBNV
Bị stress đến mức muốn biến khỏi thế gian, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm việc khó tin này giữa đêm - Ảnh 4
Anh vui vẻ cùng ca sĩ Vũ Hà hoàn thành các công đoạn làm bánh - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ

Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ

Gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đòi biến mất khỏi thế gian khiến khán giả lẫn bạn bè vô cùng hoang mang.

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