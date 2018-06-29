Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ

Gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đòi biến mất khỏi thế gian khiến khán giả lẫn bạn bè vô cùng hoang mang.

Cách đây vài giờ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tên lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy tâm trạng nhằm giãi bày sự ức chế vì cuộc sống quá áp lực. Theo đó, "Ông hoàng nhạc Việt" cho biết bản thân đang gặp rất nhiều chuyện không vui về công việc, cuộc sống và từ các mối quan hệ. Dường như đã quá mệt mỏi, Đàm Vĩnh Hưng muốn đạp đổ tất cả và biến mất khỏi thế gian khiến bạn bè và fan vô cùng lo lắng.

"Muốn đạp đổ, muốn biến mất...nó cho rồi. Stress, ngược giờ, thiếu ngủ, công việc ngập đầu, áp lực nhiều phía, quan hệ căng thẳng... Aaaaaa", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Dưới chia sẻ mới nhất của "Ông hoàng nhạc Việt", rất đông khán giả để lại bình luận động viên nam ca sĩ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Một người em thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng để lại bình luận đồng cảm.

"Bình tĩnh nè, cảm giác này em bị hoài à. Rồi cũng qua nhanh chóng sau một trận shopping thỏa thích nà", Hà Hồ bộc bạch.

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người lo lắng khi đăng status cực sốc - Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà và khán giả động viên Đàm Vĩnh Hưng vượt qua áp lực - Ảnh: FBNV

Dường như Đàm Vĩnh Hưng đang gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh: Internet

Clip Đàm Vĩnh Hưng khóc khi nói về món nợ 20 tỷ của mẹ ruột vào năm 2016

Mỹ Tâm tiết lộ lý do thích Đàm Vĩnh Hưng Trong buổi họp báo ra mắt chương trình "Giọng ca bất bại", Mỹ Tâm tiết lộ cô thích Đàm Vĩnh Hưng vì nam ca sĩ quá thích mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-suy-sup-doi-bien-mat-khoi-the-gian-khien-dan-mang-hoang-mang-tot-do-288418.html