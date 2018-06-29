Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ

Hậu trường 29/06/2018 17:07

Gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đòi biến mất khỏi thế gian khiến khán giả lẫn bạn bè vô cùng hoang mang.

Cách đây vài giờ, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tên lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy tâm trạng nhằm giãi bày sự ức chế vì cuộc sống quá áp lực. Theo đó, "Ông hoàng nhạc Việt" cho biết bản thân đang gặp rất nhiều chuyện không vui về công việc, cuộc sống và từ các mối quan hệ. Dường như đã quá mệt mỏi, Đàm Vĩnh Hưng muốn đạp đổ tất cả và biến mất khỏi thế gian khiến bạn bè và fan vô cùng lo lắng.

"Muốn đạp đổ, muốn biến mất...nó cho rồi. Stress, ngược giờ, thiếu ngủ, công việc ngập đầu, áp lực nhiều phía, quan hệ căng thẳng... Aaaaaa", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Dưới chia sẻ mới nhất của "Ông hoàng nhạc Việt", rất đông khán giả để lại bình luận động viên nam ca sĩ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Một người em thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng để lại bình luận đồng cảm.

"Bình tĩnh nè, cảm giác này em bị hoài à. Rồi cũng qua nhanh chóng sau một trận shopping thỏa thích nà", Hà Hồ bộc bạch.

Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người lo lắng khi đăng status cực sốc - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà và khán giả động viên Đàm Vĩnh Hưng vượt qua áp lực - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng suy sụp, đòi biến mất khỏi thế gian khiến dân mạng hoang mang tột độ - Ảnh 4
Dường như Đàm Vĩnh Hưng đang gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh: Internet

 

 Clip Đàm Vĩnh Hưng khóc khi nói về món nợ 20 tỷ của mẹ ruột vào năm 2016

Mỹ Tâm tiết lộ lý do thích Đàm Vĩnh Hưng

Mỹ Tâm tiết lộ lý do thích Đàm Vĩnh Hưng

Trong buổi họp báo ra mắt chương trình "Giọng ca bất bại", Mỹ Tâm tiết lộ cô thích Đàm Vĩnh Hưng vì nam ca sĩ quá thích mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Ông hoàng nhạc Việt Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42