Sam ăn mừng 'lên chức mẹ bầu' cùng hội bạn thân, Ngô Kiến Huy được fan nhắc về lời hứa '10 chỉ vàng' năm xưa!

Khoảnh khắc bộ ba Ngô Kiến Huy - Sam - Jun Phạm hội ngộ thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau nhiều đồn đoán, tối ngày 28/10 vừa qua, diễn viên Sam đã chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Theo đó, nhân đúng dịp sinh nhật tuổi 33, nữ diễn viên không giấu được hạnh phúc chia sẻ: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời. Happy birthday to me". Tối ngày 28/10 vừa qua, diễn viên Sam đã chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4 Tiết lộ thêm về lý do chia sẻ tin vui muộn, Sam cho hay, cô muốn để bé phát triển cứng cáp hơn. Người hâm mộ lẫn bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến tổ ấm nhỏ của Sam. Trong ba tháng đầu thai kỳ, cô mệt mỏi vì nghén nhiều. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Cô cùng gia đình đang tận hưởng niềm hạnh phúc có thành viên mới.

Tiết lộ thêm về lý do chia sẻ tin vui muộn, Sam cho hay, cô muốn để bé phát triển cứng cáp hơn. Người hâm mộ lẫn bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến tổ ấm nhỏ của Sam Mới đây, trên trang cá nhân, hội bạn thân lâu năm của Sam là Jun Phạm và Ngô Kiến Huy đã có dịp hội ngộ chúc mừng nữ diễn viên sắp đảm nhận trọng trách thiêng liêng. Sam hào hứng chia sẻ: "2 ông anh dẫn bé bầu đi tẩm bổ". Hội bạn thân lâu năm của Sam là Jun Phạm và Ngô Kiến Huy đã có dịp hội ngộ chúc mừng nữ diễn viên sắp đảm nhận trọng trách thiêng liêng Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, ngoài ngưỡng mộ tình bạn lâu năm của cả 3 thì dân tình cũng bất ngờ nhắc lại lời hứa Ngô Kiến Huy tuyên bố sẽ tặng 10 chỉ vàng cho cô bạn thân Sam trong ngày cưới.

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về lời hứa này, Ngô Kiến Huy từng bật cười chi biết: "Đó là lời hứa mà tôi vô tình nói ra lúc có máy quay. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa. Sam là người em thân thiết với tôi 11 năm rồi. Hy vọng món quà này sẽ gửi lời chúc phúc của tôi đến Sam. Nhưng mà 10 chỉ lận đó! Đau khổ muốn rớt nước mắt luôn". Ngoài ngưỡng mộ tình bạn lâu năm của cả 3 thì dân tình cũng bất ngờ nhắc lại lời hứa Ngô Kiến Huy tuyên bố sẽ tặng 10 chỉ vàng cho cô bạn thân Sam trong ngày cưới Cuối năm ngoái, Sam đã được bạn trai cầu hôn tuy nhiên danh tính của người đàn ông này vẫn được giấu kín. Như những bà mẹ khác, Sam cũng gặp nhiều thay đổi cơ thể trong hành trình mang thai. Cô kể: "Hành trình để có em bé không hề dễ dàng chút nào. Lúc có em bé, cơ thể của tôi thay đổi nhiều lắm. Thật sự, tôi không thể nào ngờ trước được luôn. Mặc dù mình đã lường trước rồi đó, nội tiết tố thay đổi, mụn nổi khắp người, khắp mặt và bị nghén nặng. Như những bà mẹ khác, Sam cũng gặp nhiều thay đổi cơ thể trong hành trình mang thai Trong mấy tháng đầu tôi không có đi đâu chỉ ở trong nhà thôi. Không có hạnh phúc nào bằng việc mình đang mang trong bụng đứa con của mình. Tôi sẽ mãi mãi không quên được giây phút đi siêu âm, lần đầu tiên nghe được tim thai của em bé. Hành trình mang thai của tôi còn dài lắm và hi vọng mọi người cùng theo dõi, đồng hành cùng mẹ Sam nha".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sam-an-mung-len-chuc-me-bau-cung-hoi-ban-than-ngo-kien-huy-uoc-fan-nhac-ve-loi-hua-10-chi-vang-nam-xua-628474.html