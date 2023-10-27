Vừa đúng dịp sinh nhật tuổi 33, nữ diễn viên không giấu được hạnh phúc, cô chia sẻ: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời. Happy birthday to me".

Tiết lộ thêm về lý do giấu kín chuyện mang thai, Sam cho hay, cô muốn để bé phát triển cứng cáp hơn mới thông báo tin vui đến mọi người. Đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành đến fan hâm mộ vì đã giữ bí mật.

Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến nữ MC

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên và hy vọng cô sẽ có 1 thai kỳ khoẻ mạnh, sớm ngày hạ sinh nhóc tỳ.

Trước đó, vào tháng 10/2022, Sam là người bắt được hoa cưới trong đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú. Đến tối 10/12/2022, Sam bất ngờ đăng tải hình ảnh đeo nhẫn kim cương cùng dòng trạng thái ẩn ý: "Lời nguyền hoa cưới". Ngay sau đó, đại diện của cô cũng lên tiếng xác nhận việc bạn trai đã cầu hôn cô.

Màn cầu hôn đầy lãng mạn của bạn trai dành cho Sam

Đến tối 28/4, Sam chính thức khoe bức ảnh đầy hạnh phúc để xác nhận đã đăng kí kết hôn với bạn trai. Dù sắp về chung một nhà, song đến nay, nữ diễn viên vẫn quyết giữ kín danh tính lẫn dung mạo chồng sắp cưới của mình.

Nữ diễn viên vẫn giấu kín danh tính của ông xã

Nói về một nửa của mình, Sam cho biết ông xã luôn là người đồng hành và ủng hộ cô rất nhiều trong công việc, thậm chí còn có thể thay đổi nhiều tư duy của Sam theo hướng tích cực. Mỹ nhân cũng thông tin thêm, ông xã là người tôn trọng tính chất công việc của cô, tuy nhiên trước mọi vai diễn có cảnh thân mật quá mức thì nữ diễn viên vẫn thường thông báo cho chồng sắp cưới của mình.

Nhan sắc rạng rỡ của Sam ở tuổi U40

Từng tiết lộ thêm về đám cưới sắp tới, Sam chia sẻ: "Với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi: Khi nào mời đám cưới? Vì vậy nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết".