Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì

Hậu trường 28/10/2023 09:41

Mấy tháng qua, mạng xã hội liên tục có tin đồn Sam mang bầu vì cô xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt và vóc dáng tròn hơn trước, mặc đồ rộng.

Mới đây, tối ngày 28/10, diễn viên Sam chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Theo đó, nhân đúng dịp sinh nhật tuổi 33, nữ diễn viên không giấu được hạnh phúc chia sẻ: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời. Happy birthday to me".

Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 1
TMới đây, tối ngày 28/10, diễn viên Sam chính thức công bố tin vui đang mang thai con đầu lòng sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ

Trong ảnh, Sam diện trang phục trễ vai, khoe trọn nhan sắc trẻ trung, tươi tắn. Trên tay mỹ nhân sinh năm 1990 là tấm ảnh siêu âm thai nhi cực nét. Tiết lộ thêm về lý do chia sẻ tin vui muộn, Sam cho hay, cô muốn để bé phát triển cứng cáp hơn. Người hâm mộ lẫn bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến tổ ấm nhỏ của Sam.

Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 2
Tiết lộ thêm về lý do chia sẻ tin vui muộn, Sam cho hay, cô muốn để bé phát triển cứng cáp hơn

Chia sẻ thêm với Ngoisao, đại diện của Sam xác nhận cô mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Trong ba tháng đầu thai kỳ, cô mệt mỏi vì nghén nhiều. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Cô cùng gia đình đang tận hưởng niềm hạnh phúc có thành viên mới.

Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 3
Đại diện của Sam xác nhận cô mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4. Trong ba tháng đầu thai kỳ, cô mệt mỏi vì nghén nhiều. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định hơn

Tháng 12 năm ngoái, Sam nhận lời cầu hôn của bạn trai, nhưng chưa công bố kế hoạch kết hôn vì bận nhiều công việc. Cô tiết lộ mọi người trong gia đình từ lâu đều đón nhận chồng sắp cưới của cô là thành viên trong nhà.

Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 4
 
Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 5
Tháng 12 năm ngoái, Sam nhận lời cầu hôn của bạn trai, nhưng chưa công bố kế hoạch kết hôn vì bận nhiều công việc

Sam cho hay nửa kia là người tâm lý, hiểu cho công việc của cô nên không ghen khi xem cô đóng cảnh tình cảm với các bạn diễn. Anh cũng rất ủng hộ sự nghiệp của người yêu, tránh làm phiền khi cô có dự án cần quảng bá. Tự nhận là người yêu lao động, ghét sống lệ thuộc, Sam nói cô sẽ cố gắng cân bằng công việc và vai trò làm vợ.

Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 6
Sam mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 4, mệt mỏi vì nghén nhiều ở 3 tháng đầu thai kì - Ảnh 7
Mấy tháng qua, mạng xã hội liên tục có tin đồn Sam mang bầu vì cô xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt và vóc dáng tròn hơn trước, mặc đồ rộng

Sam tên thật Nguyễn Hà My, sinh năm 1989 tại Long An, nổi lên với danh xưng hot girl. Mặc dù đóng phim trước, cô nổi tiếng với công việc MC hơn. Cô từng góp mặt trong các phim Siêu sao siêu ngố, Cô Thắm về làng, Đảo độc đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái... Ngoài hoạt động showbiz, hiện cô kinh doanh thời trang.

Sau 5 tháng được bạn trai giấu mặt cầu hôn, Sam chính thức xác nhận mang thai, khoe ảnh siêu âm cực nét để đón tuổi mới

Sau 5 tháng được bạn trai giấu mặt cầu hôn, Sam chính thức xác nhận mang thai, khoe ảnh siêu âm cực nét để đón tuổi mới

Sau loạt nghi vấn bầu bí hậu công bố đăng ký kết hôn, Sam đã nhanh chóng có chia sẻ với người hâm mộ bằng ảnh siêu âm con đầu lòng.

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