Mới đây, chàng MC điển trai Phan Anh đã khiến trái tim nhiều cô gái "rung rinh" vì những lời ngọt ngào như tiểu thuyết ngôn tình trong bức thư gửi vợ nhân kỷ niệm 17 năm yêu nhau.

Vừa qua, MC Phan Anh và bà xã Dương Tuấn Ngọc đã cùng nhau kỷ niệm 17 năm yêu nhau tại thiên đường nghỉ dưỡng Maldives. Ngoài ra, Phan Anh còn chia sẻ những dòng cảm xúc vô cùng ngọt ngào về bà xã khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, nam MC viết: "Ngày ta yêu nhau… Anh đâu có nhớ, đó là một đêm hè đầy sao và gió thoảng thoang vị mặn nồng của biển… Anh đâu có nhớ, đó là một dải đường bình an, chỉ có tiếng xe honda và phía xa cứ lấp lánh những ngọn đèn từ các chòi trông cá… Anh đâu có nhớ, hơi thở em rất khẽ, cảm giác như bờ môi em đang đậu nhẹ trên gáy anh, mà cũng tưởng chừng như rất xa khi cố tình nhích dần về phía em chờ mong một sự đụng chạm…

Nghẹn run, bồng bềnh… Say lâng, bay bổng... Mật ngọt lan đầy trong anh… Và ai sẽ tin, một người như anh đã phải mấp máy môi để cả ngàn lần vẫn không sao buông nổi ba tiếng: anh yêu Em.. Mình đã chờ nhau, rất lâu, để dành cho nhau những tiếng thiêng liêng nhất, và cũng vì thế mình sẽ còn đi với nhau, trọn cuộc đời này.. Em nhỉ! Chỉ là một trong hàng triệu triệu những mảnh kỷ niệm hạnh phúc ngày anh bên Em. Và quả thật là, anh - đâu - có - nhớ... vì mỗi ngày anh đều lặp lại trò ghép hình như đứa trẻ mới chơi lần đầu, háo hức!

Yêu Em! 22/07/20 nào đó tại một bờ biển nào đấy! Kỷ niệm 17 năm tiếng yêu đầu!" Những dòng bộc bạch tình cảm với bà xã của Phan Anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cảm động trước tình yêu của cặp đôi và không tiếc những lời có cánh cho hành động lãng mạn của Phan Anh. Nhiều bình luận hết lời khen ngợi hành động chuẩn 'soái ca' của Phan Anh và thể hiện sự hâm mộ trước tình cảm của cả hai. Những lời bình luận có cánh cho chàng MC điển trai, đơn cử như: "Lãng mạn và ngôn tình quá. Chúc vợ chồng chú luôn hạnh phúc như thuở yêu đầu"; hay là: "Hạnh phúc nhất của người phụ nữ không phải lấy được người chồng giàu có hay đẹp trai, mà lấy được người chồng luôn biết yêu thương và chia sẻ quan tâm". Bên cạnh bức thư tình cảm dành cho bà xã, nam MC điển trai còn chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào và tình cảm của hai vợ chồng tại Maldives. Được biết, vợ của Phan Anh sinh năm 1981 (36 tuổi), công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Anh và bà xã đã gắn bó với nhau suốt thời sinh viên, yêu nhau 7 năm trước khi quyết định kết hôn ở tuổi 25. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 17 năm yêu nhau, 12 năm sống chung một mái nhà và hiện cả hai đã có 3 nhóc tì xinh xắn, đáng yêu.

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