Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ

Hậu trường 24/12/2017 15:26

Xem những hình ảnh này, nhiều dân mạng hoài nghi rằng phải chăng do hệ lụy của chuyện quá buồn khổ khi bị Trương Quỳnh Anh "cắm sừng", Tim đã cạo đầu nhập ngũ?

Những ngày gần đây, dân mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt hình ảnh nam ca sĩ Tim cạo trọc đầu mặc quân phục khiến không ít người ngỡ ngàng.

Một số khán giả hiếu kỳ, suy đoán có phải vì buồn tình mà chàng ca sĩ này đã quyết định nhập ngũ?

Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ - Ảnh 1
Những hình ảnh Tim cạo trọc đầu mặc quân phục bị rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet
Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ - Ảnh 2
Dựa theo những sự kiện ồn ào tình cảm của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh trước đó, nhiều khán giả hoài nghi rằng phải chăng vì quá đau lòng chuyện hôn nhân mà Tim quyết định nhập ngũ - Ảnh: Thể Thao và Xã hội

Sau scandal Trương Quỳnh Anh lộ hình ảnh nhạy cảm với diễn viên Bình Minh, vợ chồng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn luôn thể hiện là mối quan hệ của cả hai vẫn rất gắn bó và thương yêu nhau như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, cư dân mạng đã không còn lòng tin, thậm chí cảm thấy ngán ngẩm với những ồn ào hợp tan của cặp đôi.

Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ - Ảnh 3
Những hình ảnh nam ca sĩ chụp ảnh chung với các chiến sĩ bộ đội được lan truyền khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet
Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ - Ảnh 4
Tim còn vui vẻ chụp ảnh với fan - Ảnh: Internet
Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ - Ảnh 5
Trước đó, Tim đã chia sẻ ảnh cắt tóc ngắn nhưng vì anh đội nón nên khán giả khó nhận ra sự thay đổi của anh - Ảnh: Internet
Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ - Ảnh 6
Bên cạnh những ý kiến thiếu tích cực, một số fan cho rằng anh chỉ đang tham gia chương trình Sao nhập ngũ - Ảnh: Internet
Tim từng tặng Trương Quỳnh Anh những món quà khủng như thế này

Tim từng tặng Trương Quỳnh Anh những món quà khủng như thế này

Tim - Trương Quỳnh Anh từng khiến người hâm mộ ghen tỵ trước mối tình đẹp cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 vợ chồng trước đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tim Tim - Trương Quỳnh Anh Trương Quỳnh Anh bình minh tim nhập ngũ sao nhập ngũ

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 29 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 29 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42