Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ

Xem những hình ảnh này, nhiều dân mạng hoài nghi rằng phải chăng do hệ lụy của chuyện quá buồn khổ khi bị Trương Quỳnh Anh "cắm sừng", Tim đã cạo đầu nhập ngũ?

Những ngày gần đây, dân mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt hình ảnh nam ca sĩ Tim cạo trọc đầu mặc quân phục khiến không ít người ngỡ ngàng.

Một số khán giả hiếu kỳ, suy đoán có phải vì buồn tình mà chàng ca sĩ này đã quyết định nhập ngũ?

Những hình ảnh Tim cạo trọc đầu mặc quân phục bị rò rỉ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dựa theo những sự kiện ồn ào tình cảm của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh trước đó, nhiều khán giả hoài nghi rằng phải chăng vì quá đau lòng chuyện hôn nhân mà Tim quyết định nhập ngũ - Ảnh: Thể Thao và Xã hội

Sau scandal Trương Quỳnh Anh lộ hình ảnh nhạy cảm với diễn viên Bình Minh, vợ chồng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn luôn thể hiện là mối quan hệ của cả hai vẫn rất gắn bó và thương yêu nhau như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, cư dân mạng đã không còn lòng tin, thậm chí cảm thấy ngán ngẩm với những ồn ào hợp tan của cặp đôi.

Những hình ảnh nam ca sĩ chụp ảnh chung với các chiến sĩ bộ đội được lan truyền khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tim còn vui vẻ chụp ảnh với fan - Ảnh: Internet

Trước đó, Tim đã chia sẻ ảnh cắt tóc ngắn nhưng vì anh đội nón nên khán giả khó nhận ra sự thay đổi của anh - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến thiếu tích cực, một số fan cho rằng anh chỉ đang tham gia chương trình Sao nhập ngũ - Ảnh: Internet

Tim từng tặng Trương Quỳnh Anh những món quà khủng như thế này Tim - Trương Quỳnh Anh từng khiến người hâm mộ ghen tỵ trước mối tình đẹp cũng như những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 vợ chồng trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-nghi-an-tim-buon-tinh-vi-bi-truong-quynh-anh-cam-sung-nen-cao-troc-dau-nhap-ngu-263805.html