Rộ nghi án Tim buồn tình vì bị Trương Quỳnh Anh 'cắm sừng' nên cạo trọc đầu nhập ngũ

Xem những hình ảnh này, nhiều dân mạng hoài nghi rằng phải chăng do hệ lụy của chuyện quá buồn khổ khi bị Trương Quỳnh Anh "cắm sừng", Tim đã cạo đầu nhập ngũ?
Những ngày gần đây, dân mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt hình ảnh nam ca sĩ Tim cạo trọc đầu mặc quân phục khiến không ít người ngỡ ngàng.
Một số khán giả hiếu kỳ, suy đoán có phải vì buồn tình mà chàng ca sĩ này đã quyết định nhập ngũ?
Sau scandal Trương Quỳnh Anh lộ hình ảnh nhạy cảm với diễn viên Bình Minh, vợ chồng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn luôn thể hiện là mối quan hệ của cả hai vẫn rất gắn bó và thương yêu nhau như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, cư dân mạng đã không còn lòng tin, thậm chí cảm thấy ngán ngẩm với những ồn ào hợp tan của cặp đôi.