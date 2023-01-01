Quỳnh Thư bất ngờ đăng đàn ẩn ý gọi một người là 'kẻ dựng chuyện' sau khi chạm mặt Diệp Lâm Anh

Hậu trường 01/01/2023 09:55

Bài đăng mới đây của Quỳnh Thư khiến nhiều người không khỏi xôn xao khi người đẹp nhắc đến một kẻ "dựng chuyện", hay hãm hại người khác.

Mới đây, Diệp Lâm Anh đã góp mặt trong một sự kiện thời trang với thần thái cực sang chảnh sau ồn ào hôn nhân. Đáng chú ý, trong sự kiện đó Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư có màn chạm mặt “1-0-2”. Cả hai thoải mái nói chuyện, tương tác với mọi người và tỏ ra ngó lơ nhau khi bất ngờ đụng mặt.

Quỳnh Thư bất ngờ đăng đàn ẩn ý gọi một người là 'kẻ dựng chuyện' sau khi chạm mặt Diệp Lâm Anh - Ảnh 1

Sau màn chạm mặt với Diệp Lâm Anh, vào chiều 31/12, trên trang cá nhân Quỳnh Thư có bài đăng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đó là status nói về nhân quả của kẻ sân si hơn thua, ghen ăn tức ở... Nữ người mẫu cho biết đến thời gian này chuyện của cô chẳng cần cho xã hội biết làm gì, dù mọi người nghĩ tốt hay xấu. Chỉ cần chân dài không hổ thẹn, vui vẻ, hạnh phúc bên người yêu thương và tâm không thù hằn, sân si.

Cô cũng cho rằng, những kẻ hay hơn thua, ghen ăn tức ở, dựng chuyện hãm hại người khác, chắc chắn sẽ không nhận được cái kết tốt đẹp.

Quỳnh Thư bất ngờ đăng đàn ẩn ý gọi một người là 'kẻ dựng chuyện' sau khi chạm mặt Diệp Lâm Anh - Ảnh 2

Cụ thể, cô viết: "Đến tầm này rồi thì chuyện mình mình biết, chẳng cần cho cả xã hội biết làm gì. Người ta nghĩ tốt thì mình chẳng có lợi, mà người ta sai, nghĩ xấu thì mình cũng vẫn vậy thôi! Nên chỉ cần không hổ thẹn, vui vẻ, hạnh phúc với công việc mình thích, bên cạnh những người mình yêu thương, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng tâm không vướng bận thù hằn sân si.

Tin đi, những người hay sân si, hơn thua, ghen ăn tức ở, tự phán xét người khác 1 cách vô duyên và vô lý hoặc dựng chuyện hãm hại người khác cuối cùng kết quả chẳng ra gì và được gì, cái được là đêm không bao giờ ngủ ngon, sáng thì tâm không bao giờ yên. Thôi kết thúc 1 năm rồi, chuyện cũ bỏ qua, chuẩn bị đón 1 năm rực rỡ hơn nhé".

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Ngay khi có màn gặp mặt không mấy vui vẻ này, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư lập tức trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông.

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Từ khóa:   Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư Diệp Lâm Anh

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