Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện

Sự việc cả hai "đụng độ" đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen. Tại đây, Diệp Lâm Anh diện một thiết kế xuyên thấu khoe thân hình gợi cảm với ba vòng hoàn hảo. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc và hình thể của nữ ca sĩ vẫn "đỉnh của chóp". Trong khi đó, Quỳnh Thư cũng không kém cạnh với outfit sexy hết nấc cùng kiểu tóc hippie cá tính.

Vừa qua, tại một sự kiện thời trang có sự tham gia của dàn khách mời "khủng", người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đã có màn đụng độ "oan gia ngõ hẹp" giữa Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư . Lý do khiến dân tình xôn xao về sự gặp mặt này là vì Quỳnh Thư từng dính vào bê bối tình ái với chồng cũ Diệp Lâm Anh, bị cho là "tiểu tam", phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tại sự kiện này Diệp Lâm Anh cố tình né tránh "đụng độ" trực diện Quỳnh Thư ngay trên thảm đỏ. Cụ thể, nếu Quỳnh Thư tự tin sải bước trên thảm đỏ của sự kiện, còn Diệp Lâm Anh lại từ chối tạo dáng ở khu vựa này. Cô đến show và chỉ đứng ở khu vực bên ngoài giao lưu với mọi người rồi bước thẳng vào sân khấu biểu diễn bên trong.

Đến cuối buổi biểu diễn, Diệp Lâm Anh mới vui vẻ trả lời câu hỏi bản thân cảm thấy thế nào khi chạm mặt Quỳnh Thư ở sự kiện: "Chúng tôi không chạm mặt. Đây là show diễn của anh Đỗ Long, mình và cô ấy đều là khách mời thì mình lịch sự thôi. Làm sao ta? Mình cũng không trả được câu hỏi này. Mình không biết vì mình không nhìn thấy". Hành động và cách ứng xử tinh tế của Diệp Lâm Anh lại một lần nữa ghi điển với mọi người.

Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư từng vướng vào ồn ào tình cảm liên quan đến thiếu gia Đức Phạm. Sau khi Diệp Lâm Anh thông báo “đường ai nấy đi” với chồng thiếu gia, nhiều người nghi vấn về việc chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài. Một số hình ảnh “team qua đường” ghi lại thời gian đó, Đức Phạm có nhiều cử chỉ thân mật với người đẹp Quỳnh Thư.

Trong một chương trình talkshow gần đây, Diệp Lâm Anh cũng xác nhận về việc chồng ngoại tình. Thậm chí cô còn đến nhà của “tiểu tam” để hỏi rõ mọi chuyện và nhận được cái gật đầu xác nhận của người phụ nữ kia. Diệp Lâm Anh nói thêm, “tiểu tam” còn có hành động khiêu khích và không hề cảm thấy hối lỗi khi phá hoại gia đình người khác.

Đầu tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm đã ra toà ly hôn. Theo kết quả của toà án, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái 4 tuổi, trong khi cậu con trai nhỏ 3 tuổi sẽ do chồng cũ chăm sóc.