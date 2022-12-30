Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện

Hậu trường 30/12/2022 09:44

Ngay khi có màn gặp mặt không mấy vui vẻ này, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư lập tức trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông.

Vừa qua, tại một sự kiện thời trang có sự tham gia của dàn khách mời "khủng", người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đã có màn đụng độ "oan gia ngõ hẹp" giữa Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư. Lý do khiến dân tình xôn xao về sự gặp mặt này là vì Quỳnh Thư từng dính vào bê bối tình ái với chồng cũ Diệp Lâm Anh, bị cho là "tiểu tam", phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang

Sự việc cả hai "đụng độ" đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của netizen. Tại đây, Diệp Lâm Anh diện một thiết kế xuyên thấu khoe thân hình gợi cảm với ba vòng hoàn hảo. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc và hình thể của nữ ca sĩ vẫn "đỉnh của chóp". Trong khi đó, Quỳnh Thư cũng không kém cạnh với outfit sexy hết nấc cùng kiểu tóc hippie cá tính.

Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện - Ảnh 2

Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện - Ảnh 3

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, tại sự kiện này Diệp Lâm Anh cố tình né tránh "đụng độ" trực diện Quỳnh Thư ngay trên thảm đỏ. Cụ thể, nếu Quỳnh Thư tự tin sải bước trên thảm đỏ của sự kiện, còn Diệp Lâm Anh lại từ chối tạo dáng ở khu vựa này. Cô đến show và chỉ đứng ở khu vực bên ngoài giao lưu với mọi người rồi bước thẳng vào sân khấu biểu diễn bên trong.

Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện - Ảnh 4

Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện - Ảnh 5

Đến cuối buổi biểu diễn, Diệp Lâm Anh mới vui vẻ trả lời câu hỏi bản thân cảm thấy thế nào khi chạm mặt Quỳnh Thư ở sự kiện: "Chúng tôi không chạm mặt. Đây là show diễn của anh Đỗ Long, mình và cô ấy đều là khách mời thì mình lịch sự thôi. Làm sao ta? Mình cũng không trả được câu hỏi này. Mình không biết vì mình không nhìn thấy". Hành động và cách ứng xử tinh tế của Diệp Lâm Anh lại một lần nữa ghi điển với mọi người.

Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư từng vướng vào ồn ào tình cảm liên quan đến thiếu gia Đức Phạm. Sau khi Diệp Lâm Anh thông báo “đường ai nấy đi” với chồng thiếu gia, nhiều người nghi vấn về việc chồng cô có người phụ nữ khác bên ngoài. Một số hình ảnh “team qua đường” ghi lại thời gian đó, Đức Phạm có nhiều cử chỉ thân mật với người đẹp Quỳnh Thư.

Hậu lùm xùm phá hoại hạnh phúc gia đình Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư đụng mặt 'chính thất' ngay tại sự kiện - Ảnh 6

Trong một chương trình talkshow gần đây, Diệp Lâm Anh cũng xác nhận về việc chồng ngoại tình. Thậm chí cô còn đến nhà của “tiểu tam” để hỏi rõ mọi chuyện và nhận được cái gật đầu xác nhận của người phụ nữ kia. Diệp Lâm Anh nói thêm, “tiểu tam” còn có hành động khiêu khích và không hề cảm thấy hối lỗi khi phá hoại gia đình người khác.

Đầu tháng 12/2022, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm đã ra toà ly hôn. Theo kết quả của toà án, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái 4 tuổi, trong khi cậu con trai nhỏ 3 tuổi sẽ do chồng cũ chăm sóc.

Sau phiên tòa ly hôn của bố mẹ, con gái Diệp Lâm Anh chụp hình giáng sinh thiếu vắng em trai

Sau phiên tòa ly hôn của bố mẹ, con gái Diệp Lâm Anh chụp hình giáng sinh thiếu vắng em trai

Dựa theo phán xét của tòa án, Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái lớn, trong khi đó bé trai sẽ do chồng cũ cô nuôi dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Quỳnh Thư sao Việt chồng Diệp Lâm Anh

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang