Quyết tâm giảm cân dằn mặt antifan, Nam Em tái xuất đầy xinh đẹp, tự tin khoe dáng ‘mình hạc xương mai’

Sau một khoảng thời gian tích cực giảm cân, Nam Em đã có màn tái xuất không thể hoàn hảo hơn tại sự kiện ra mắt dự án mới của Nam Thư. Người đẹp diện bộ váy trắng nhẹ nhàng, khoe vóc dáng “mình hạc xương mai” cùng đôi chân dài miên man. Không chỉ thu hút sự chú ý với thân hình thon gọn, Nam Em còn gây ấn tượng với mái tóc vàng bắt mắt.

Khoảng thời gian cuối năm 2018, Nam Em từng gây hoang mang với thân hình phát tướng thấy rõ. Thời điểm này, người đẹp liên tục nhận về những ý kiến chê bai nhan sắc. Được biết, nguyên nhân khiến Nam Em tăng cân mất kiểm soát là do gặp vấn đề về tâm lý.

Được biết, khoảng thời gian đối mặt với áp lực cân nặng, Nam Em đã quyết tâm điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt để thay đổi bản thân. Theo đó, cô bắt đầu học cách suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn, đồng thời áp dụng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lí. Đặc biệt, Nam Em còn tiết lộ cô đã cố gắng không tìm đến rượu bia để giải tỏa nỗi buồn.

Chính những điều này đã giúp cô giảm cân và lấy lại tinh thần để trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Việc điều chỉnh lại cuộc sống đã giúp Nam Em giảm cân thành công - Ảnh: Internet

Trước diện mạo mới này của Nam Em, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen cho cô - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Nam Em tại sự kiện:

Hiện tại, Nam Em đang có rất nhiều dự định cho con đường nghệ thuật và sẽ sớm công bố đến khán giả trong năm nay.