Sau thời gian u uất vì tình, Nam Em tuyên bố vừa được ban sức mạnh vô địch

Hậu trường 18/05/2019 17:10

Sau thời gian bị trầm cảm, Hoa khôi Nam Em dường như đã lấy lại tinh thần và tìm được động lực để cố gắng.

Ít giờ trước, Nam Em bất ngờ đăng tải status đầy lạc quan. Dường như sau biến cố tình cảm, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long đã lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Cô thông báo bản thân đang vô cùng mạnh mẽ và tỉnh táo vì được “Thiên sứ tình yêu” tiếp sức. Kèm theo đó, cô đăng tải hình ảnh với gương mặt vô cùng nghiêm nghị.

Sau thời gian u uất vì tình, Nam Em tuyên bố vừa được ban sức mạnh vô địch - Ảnh 1
Không còn đăng tải những hình ảnh 'bất thường' vừa cười vừa khóc, Nam Em khoe ảnh gương mặt nghiêm túc - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Chào thế giới! Thế giới khỏe không? Cảm ơn cuộc đời đã tạo nên một Nam Em ngày hôm nay cực kỳ mạnh mẽ và tỉnh táo. Cảm ơn Thiên sứ tình yêu đã ban cho con một sức mạnh vô địch để chống chọi với cái gọi là đấu tranh sinh tồn”.

Sau thời gian u uất vì tình, Nam Em tuyên bố vừa được ban sức mạnh vô địch - Ảnh 2
Cách đây không lâu, chân dài này còn đổi màu tóc để làm mới mình - Ảnh: FBNV

Chưa hết, cô nàng còn nêu lên chân lý mới trong tình yêu: “Là phụ nữ đẹp nhất vẫn là phụ nữ tự do và không thuộc về ai. Cách để tăng cân là có người yêu. Cách để giảm cân là chia tay.

Cuối cùng vẫn mong cả nhà phải cân cuộc sống thật thăng bằng, đừng để như mình lúc nào cũng bấp bênh như dế mèn phiêu lưu kí bạn nhé. Mà ai thích cuộc sống nhiều màu sắc thì cứ thử như mình nhưng rất hại não nha cả nhà. Chân lý mới của mình nà".

Sau thời gian u uất vì tình, Nam Em tuyên bố vừa được ban sức mạnh vô địch - Ảnh 3

Sau thời gian u uất vì tình, Nam Em tuyên bố vừa được ban sức mạnh vô địch - Ảnh 4
Người hâm mộ gửi vô số lời động viên, an ủi đến Nam Em - Ảnh: FBNV

Sau thời gian bị stress, tăng cân mất kiểm soát và trầm cảm cấp độ 2, chân dài này đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Người hâm mộ vô cùng vui mừng khi cô đã tìm lại được chính mình, không còn “nổi loạn” bất chợt.

Khóc nức nở khi gặp công an, livestream trên giường bệnh: Nam Em đang làm gì?

Khóc nức nở khi gặp công an, livestream trên giường bệnh: Nam Em đang làm gì?

Nam Em đang đóng cả hai vai bệnh nhân và nghệ sĩ trong cuộc sống hiện tại của mình. Tiếc là cả hai vai đó đều không hề tròn trịa.

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Từ khóa:   Nam Em Trường Giang

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