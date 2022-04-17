Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: "Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên"

Hậu trường 17/04/2022 14:19

Trong chương trình Du hành kí ức, Quyền Linh đã có những nhận xét thẳng thắn dành cho "cây hài mới" Ngọc Phước.

Mới đây, chương trình Du hành ký ức đã lên sóng với sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Phước, một gương mặt trẻ đang gây chú ý trên mạng xã hội và sóng truyền hình.

Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: 'Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên' - Ảnh 1
Ngọc Phước là diễn viên trẻ tiềm năng - Ảnh: Internet

Ngọc Phước là nữ diễn viên hài chiến thắng cuộc thi Cười xuyên Việt 2020, trước đó cô nàng đã từng được biết đến trên mạng xã hội và dần là gương mặt quen thuộc trong series hài của các diễn viên nổi tiếng như: Huỳnh Lập, BB Trần, Duy Khánh,...

 

Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: 'Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên' - Ảnh 2
Ngọc Phước là quán quân Cười Xuyên Việt năm 2020 - Ảnh: Internet

Với cách thể hiện riêng biệt, Ngọc Phước được xem là một trong những diễn viên hài thế hệ trẻ có chất lượng và sở hữu lượng fan hùng hậu. Không những vậy, các livestream bán hàng của cô cũng thu hút hàng nghìn lượt xem bởi sự dí dỏm, chân thật.

Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: 'Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên' - Ảnh 3
Cây hài sở hữu lượng fan hùng hậu - Ảnh: Internet

 Tại chương trình tuần này, MC Quyền Linh đã cho khán giả xem lại những hình ảnh thời mới vào nghề của "cây hài mới nhú", khiến chính cô phải thốt lên: "Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ tôi sẽ trở thành diễn viên. Tôi xấu, đen thui, nhìn còn dơ dơ".

Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: 'Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên' - Ảnh 4
Ngọc Phước thời xưa - Ảnh: FBNV

 Quyền Linh nhận định: "Thật ra nhìn Ngọc Phước rất đậm đà, tôi thấy một cái là khoái luôn, gương mặt tuy không xinh nhưng rất có duyên. Trong nghề này, không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên, cứ có duyên là được".

Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: 'Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên' - Ảnh 5
Ngọc Phước chia sẻ với Quyền Linh trong chương trình - Ảnh: Youtube

Nữ diễn viên "Gia đình cục súc" còn chia sẻ thêm “Hồi tôi còn nhỏ, có đoàn cải lương Ngọc Khanh về làng diễn, ông nội tôi đánh trống chầu bên dưới cho người ta hát. Ngay từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong không khí lễ hội, ca hát…Lên cấp 1, tôi tham gia Nhà văn hóa thiếu nhi Vũng Tàu, cũng hát hò này nọ nhưng lên cấp hai giọng bị trầm xuống, không hát được nữa. Tới cấp 3, tôi đi diễn kịch cho trường và diễn khá được. Vì thế nên tôi bắt đầu thích diễn xuất.”

Nhưng vì không có đủ điều kiện để theo học, cô chọn đi con đường học vấn, ra trường đúng chuyên môn theo định hướng của gia đình.

Quyền Linh thẳng thắn nhận xét về Ngọc Phước: 'Trong nghề này không phải cứ xinh đẹp, trắng trẻo mới thành diễn viên' - Ảnh 6
Ngọc Phước cùng gia đình - Ảnh: FBNV

Cơ duyên đưa Ngọc Phước đến với nghề diễn và bước chân vào sân khấu kịch chính là nhờ những clip livestream bán quần áo sida với phong cách cục súc, chẳng giống ai. Nhờ những đoạn cắt từ clip bán hàng được cộng đồng mạng chia sẻ trở thành viral mà Ngọc Phước được nhiều người biết đến. Đặc biệt đã tạo ấn tượng với giám đốc nghệ thuật của sân khấu Thế giới Trẻ và đã trao cho cô cơ hội để trau dồi và học hỏi kinh nghiệm trên sân khấu.

 

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