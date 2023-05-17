Quý tử nhà Jennifer Phạm gây chú ý với ngoại hình khác lạ, càng lớn càng khôi ngô sở hữu chiều cao vượt trội

Ngay sau khi được đăng tải bức ảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của dân tình về độ giàu có của người đẹp và ngoại hình hiện tại của cậu con trai lớn Bảo Nam. Nhiều người nhận xét Bảo Nam trông trưởng thành hơn so với tuổi thật, đồng thời với mái tóc dài khiến cậu bé trông càng ngày càng nam tính và điển trai giống bố Quang Dũng.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Jennifer Phạm đã khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải hình ảnh của quý tử Bảo Nam bên cạnh chiếc ''xế hộp'' màu trắng mới toanh. Kèm theo dòng trạng thái: ''Tậu xe mới đưa Hoàng tử đi 'tơi' ''

Bảo Nam sinh năm 2008, là con trai chung của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Dù "đường ai nấy đi" nhưng cặp đôi nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cư xử văn minh, cùng nhau chăm sóc con trai. Không còn là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu thuở nhỏ, Bảo Nam giờ đây sở hữu gương mặt góc cạnh, nam tính cùng chiều cao ấn tượng 1m90.

Ngoài điển trai Bảo Nam còn sở hữu chiều cao vượt trội 1m90 ở tuổi 15

Sau khi bố mẹ ly hôn, Bảo Nam sống cùng ông bà ngoại ở California (Mỹ). Jennifer Phạm từng có thời gian đón con về Việt Nam sống cùng mình, nhưng Bảo Nam thích cuộc sống ở Mỹ cùng ông bà hơn nên cô tôn trọng quyết định của con.

Bảo Nam hiện sinh sống tại Mỹ cùng mẹ, bố dượng và các em

Không chỉ điển trai, Bảo Nam còn gây bất ngờ bởi thành tích học tập xuất sắc. Mới đây, Quang Dũng và Jennifer Phạm đăng tải kết quả học tập đáng nể của con trai. Cậu vừa trở thành thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học. Ngoài ra cậu bé biết mình là con của người nổi tiếng nên rất chỉnh chu và giữ hình tượng nơi đông người, lễ phép và hiền lành khiến bố mẹ luôn an tâm.

Báo Nam có thành tích học tập xuất sắc khi trở thành thủ khoa trung học cơ sở

Ngay từ nhỏ, Bảo Nam đã được mẹ cho học võ Vovinam, piano,... Được biết Bảo Nam chơi piano rất tốt, từng nhiều lần biểu diễn ở trường nhưng không có ý định nối nghiệp bố mẹ hoạt động nghệ thuật. Cậu bé yêu thích các môn khoa học và thường mày mò, tìm hiểu về thiết bị công nghệ hiện đại.