'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia

Sao Việt 11/05/2023 14:35

Ở tuổi 38, Jennifer Phạm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình hút mắt và cuộc sống đáng mơ ước.

Jennifer Phạm là một trong những nàng hậu được ngưỡng mộ trong showbiz bởi cuộc sống giàu sang, viên mãn. Cô đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Năm 2007 nàng hậu kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi có với nhau một con trai nhưng cuộc tình nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau 2 năm bên nhau.

Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Jennifer Phạm tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Ông xã của cô là con cả trong một gia đình tri thức có tiếng. Ngoài kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, Đức Hải còn là chủ sở hữu hai phòng tập thể hình ở Hà Nội.

'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh 1
Jennifer Phạm "về chung nhà" cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải

Dù có chồng đại gia nhưng người đẹp sinh năm 1985 vẫn chăm chỉ xuất hiện trong nhiều hoạt động của showbiz, đặc biệt là lĩnh vực MC và người mẫu quảng cáo. Jennifer Phạm luôn xuất hiện trước truyền thông, công chúng với diện mạo sang trọng, quý phái, trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ, trang sức cao cấp.

Sau 10 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm và chồng đại gia Đức Hải vẫn vô cùng mặn nồng. Không chỉ thường xuyên có những chuyến du lịch với nhau ở khắp nơi mà ông xã còn đồng hành và ủng hộ cho công việc của Jennifer Phạm.

'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh 2
Jennifer Phạm sở hữu nhan sắc xinh đẹp
'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh 3
Dù bận rộn với công việc song Jennifer Phạm vẫn dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình

Mặc dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng vóc dáng hiện tại của Jennifer Phạm khiến nhiều người phải bất ngờ vì quá nuột nà, gợi cảm. Cùng với đó là nhan sắc "lão hóa ngược", thần thái rạng rỡ, tươi tắn khiến nàng Hậu 8X luôn chiếm "spotlight" trong mỗi khung hình mà cô xuất hiện.

'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh 4
Jennifer Phạm rạng rỡ ở tuổi 38

Jennifer Phạm từng chia sẻ, mỗi lần lên bàn sinh cô đều tăng trung bình 20 - 25kg so với bình thường. Đặc biệt là trong những tháng gần cuối thai kỳ thì tốc độ tăng cân càng nhanh chóng mặt hơn. Cô quan niệm, phụ nữ sau khi lập gia đình và sinh con vẫn phải dành thời gian yêu thương bản thân mình, chăm chút cho ngoại hình, vóc dáng, làn da. Vì thế nên sau khi sinh khoảng 1 tháng, nàng Hậu đã bắt đầu bước vào công cuộc lấy lại vóc dáng.

'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh 5
Dù đã U40, Jennifer Phạm vẫn sở hữu ngoại hình cực hút mắt

Hiện tại, Hoa hậu Jennifer Phạm không có kế hoạch gì cho nghệ thuật, song hình ảnh của cô vẫn được mọi người đón nhận trầm trồ. Cô chia sẻ: "Với tôi thì việc lấy chồng hay không lấy chồng, gia thế của chồng như thế nào không ảnh hưởng đến việc mình thực hiện những niềm đam mê của mình và có cho mình những công việc riêng". Ở tuổi 38, Jennifer Phạm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình hút mắt và cuộc sống đáng mơ ước.

'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia - Ảnh 6
Thời điểm hiện tại, Jennifer Phạm vẫn duy trì việc tập các môn thể thao để giữ dáng và tăng thêm sức khỏe, độ dẻo dai
Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40

Người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi nhan sắc "bị thời gian lãng quên" của Hoa hậu Jennifer Phạm dù đã sắp là U40.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Jennifer Phạm Jennifer Phạm và con sao Việt nàng hậu 4 con

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm