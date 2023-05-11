'Nàng hậu 4 con' Jennifer Phạm: Ngoại hình hút mắt dù đã U40, cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia

Ở tuổi 38, Jennifer Phạm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình hút mắt và cuộc sống đáng mơ ước.

Jennifer Phạm là một trong những nàng hậu được ngưỡng mộ trong showbiz bởi cuộc sống giàu sang, viên mãn. Cô đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Năm 2007 nàng hậu kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Cặp đôi có với nhau một con trai nhưng cuộc tình nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau 2 năm bên nhau. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Jennifer Phạm tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Ông xã của cô là con cả trong một gia đình tri thức có tiếng. Ngoài kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, Đức Hải còn là chủ sở hữu hai phòng tập thể hình ở Hà Nội.

Jennifer Phạm "về chung nhà" cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải Dù có chồng đại gia nhưng người đẹp sinh năm 1985 vẫn chăm chỉ xuất hiện trong nhiều hoạt động của showbiz, đặc biệt là lĩnh vực MC và người mẫu quảng cáo. Jennifer Phạm luôn xuất hiện trước truyền thông, công chúng với diện mạo sang trọng, quý phái, trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ, trang sức cao cấp. Sau 10 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm và chồng đại gia Đức Hải vẫn vô cùng mặn nồng. Không chỉ thường xuyên có những chuyến du lịch với nhau ở khắp nơi mà ông xã còn đồng hành và ủng hộ cho công việc của Jennifer Phạm.

Jennifer Phạm sở hữu nhan sắc xinh đẹp Dù bận rộn với công việc song Jennifer Phạm vẫn dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình Mặc dù đã trải qua 4 lần sinh nở nhưng vóc dáng hiện tại của Jennifer Phạm khiến nhiều người phải bất ngờ vì quá nuột nà, gợi cảm. Cùng với đó là nhan sắc "lão hóa ngược", thần thái rạng rỡ, tươi tắn khiến nàng Hậu 8X luôn chiếm "spotlight" trong mỗi khung hình mà cô xuất hiện. Jennifer Phạm rạng rỡ ở tuổi 38 Jennifer Phạm từng chia sẻ, mỗi lần lên bàn sinh cô đều tăng trung bình 20 - 25kg so với bình thường. Đặc biệt là trong những tháng gần cuối thai kỳ thì tốc độ tăng cân càng nhanh chóng mặt hơn. Cô quan niệm, phụ nữ sau khi lập gia đình và sinh con vẫn phải dành thời gian yêu thương bản thân mình, chăm chút cho ngoại hình, vóc dáng, làn da. Vì thế nên sau khi sinh khoảng 1 tháng, nàng Hậu đã bắt đầu bước vào công cuộc lấy lại vóc dáng. Dù đã U40, Jennifer Phạm vẫn sở hữu ngoại hình cực hút mắt Hiện tại, Hoa hậu Jennifer Phạm không có kế hoạch gì cho nghệ thuật, song hình ảnh của cô vẫn được mọi người đón nhận trầm trồ. Cô chia sẻ: "Với tôi thì việc lấy chồng hay không lấy chồng, gia thế của chồng như thế nào không ảnh hưởng đến việc mình thực hiện những niềm đam mê của mình và có cho mình những công việc riêng". Ở tuổi 38, Jennifer Phạm sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngoại hình hút mắt và cuộc sống đáng mơ ước. Thời điểm hiện tại, Jennifer Phạm vẫn duy trì việc tập các môn thể thao để giữ dáng và tăng thêm sức khỏe, độ dẻo dai

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