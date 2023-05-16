Trước ngày sinh nở, Liêu Hà Trinh chia sẻ đầy xúc động đến con đầu lòng

Tối ngày 15/12, nữ MC Liêu Hà Trinh chính thức thông báo với người hâm mộ rằng cô và ông xã Anh Khoa sắp được ''lên chức''. Nữ MC tiết lộ với người hâm mộ cô mang thai từ tháng 9 nhưng không hay biết, đến lúc đi khám thai nhi đã trưởng thành ở tuần thứ 13, trộm vía em bé trong bụng khỏe mạnh nên cô đã chia sẻ tin vui đến với mọi người.

Liêu Hà Trinh đón ''tin vui'' cùng ông xã vào cuối năm 2022

Được biết, không còn bao nhiêu ngày nữa, Liêu Hà Trinh sẽ chính thức lên chức mẹ để chuẩn bị cho giây phút thiêng liêng sắp diễn ra cô đã có dòng trạng thái xúc động gửi đến con trước ngày lâm bồn như sau: "Luka này, mẹ tin chúng ta đều là những linh hồn được sinh ra để trải nghiệm và nhận ra điều gì đó tốt đẹp cùng nhau trước khi chào tạm biệt. Vì thế mẹ rất cảm ơn con đã chọn gia đình mình để gửi gắm hành trình riêng của mình. Ở trong hành trình đó, con mãi mãi gọi mẹ là mẹ và người đàn ông này là cha". Bên dưới phần bình luận bài đăng, nhiều đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã để lại những lời chúc tốt đẹp cho nữ MC trong hành trình ''vượt cạn'' sắp tới.