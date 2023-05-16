Trước ngày sinh nở, Liêu Hà Trinh chia sẻ đầy xúc động đến con đầu lòng

Liêu Hà Trinh nổi tiếng là một MC có phong cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Gần đây cô khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái đến với nhóc tỳ chuẩn bị chào đời.
- Hoa hậu Khánh Vân 'đu trend' bản hit đình đám của Cẩm Ly, dân tình 'cười ra nước mắt' vì 1 điều khác lạ
- Đọ mặt mộc của bộ ba Hồ Ngọc Hà - Hương Giang - Thanh Hằng
Tối ngày 15/12, nữ MC Liêu Hà Trinh chính thức thông báo với người hâm mộ rằng cô và ông xã Anh Khoa sắp được ''lên chức''. Nữ MC tiết lộ với người hâm mộ cô mang thai từ tháng 9 nhưng không hay biết, đến lúc đi khám thai nhi đã trưởng thành ở tuần thứ 13, trộm vía em bé trong bụng khỏe mạnh nên cô đã chia sẻ tin vui đến với mọi người.
Được biết, không còn bao nhiêu ngày nữa, Liêu Hà Trinh sẽ chính thức lên chức mẹ để chuẩn bị cho giây phút thiêng liêng sắp diễn ra cô đã có dòng trạng thái xúc động gửi đến con trước ngày lâm bồn như sau: "Luka này, mẹ tin chúng ta đều là những linh hồn được sinh ra để trải nghiệm và nhận ra điều gì đó tốt đẹp cùng nhau trước khi chào tạm biệt. Vì thế mẹ rất cảm ơn con đã chọn gia đình mình để gửi gắm hành trình riêng của mình. Ở trong hành trình đó, con mãi mãi gọi mẹ là mẹ và người đàn ông này là cha". Bên dưới phần bình luận bài đăng, nhiều đồng nghiệp cùng người hâm mộ đã để lại những lời chúc tốt đẹp cho nữ MC trong hành trình ''vượt cạn'' sắp tới.
Ngoài ra ông xã của nữ MC Liêu Hà Trinh - Anh Khoa cũng đã quyết định làm một việc ý nghĩa trước khi con trai ra đời là một hình xăm có tên con trai lên cánh tay. Nữ MC chia sẻ hành động này của ông xã thể hiện rằng nhóc tì sắp chào đời chính là một dấu ấn sâu sắc không thể nào quên trong cuộc đời của mình.
Không chỉ được yêu mến bởi tài năng, sự thông minh, khéo léo trong cách dẫn chuyện, Liêu Hà Trinh còn là một phụ nữ đa tài. Ngoài vai trò MC, Liêu Hà Trinh còn được biết đến với vai trò tác giả, nhà văn – nhà thơ với nhiều ấn phẩm sâu sắc. Tuy nhiên đường tình duyên lại không mấy suôn sẻ, mãi đến năm 34 tuổi Liêu Hà Trinh mới có kết thúc viên mãn bên ông xã Anh Khoa.
Trước đó, Liêu Hà Trinh từng cho biết gặp chồng trong lúc cuộc sống đang rất chông chênh và cô độc nhất, cả hai tìm được nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Ông xã của Liêu Hà Trinh là doanh nhân gốc Việt công tác tại Hà Lan trong ngành kiểm toán và kém cô 2 tuổi.