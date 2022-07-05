Quay trở lại VTV với vai trò mới toanh sau 5 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm khiến khán giả không khỏi bất ngờ

Hậu trường 05/07/2022 15:26

Không còn 1 MC dẫn chương trình nữa nhưng sau 5 năm, nhà báo Lại Văn Sâm quay trở lại VTV với vị trí hoàn toàn mới

Sau 5 năm nghỉ hưu công việc làm MC dẫn chương trình ở VTV, mới đây, thông tin nhà báo, MC Lại Văn Sâm sẽ quay trở lại đài VTV một lần nữa và đảm nhiệm vị trí mới khiến khán giả không khỏi xôn xao. Theo đó, cùng với nhà báo Lại Văn Sâm, NSƯT Xuân Bắc và nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ là hai giám khảo còn lại của cuộc thi Khoảnh khắc gia đình của chương trình "Cuộc sống tươi đẹp".

Quay trở lại VTV với vai trò mới toanh sau 5 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh 1
MC Lại Văn Sâm sẽ quay trở lại đài VTV sau 5 năm nghỉ hưu - Ảnh: Internet

Trước đó, tại cuộc họp báo ra mắt chương trình, nhà báo, MC Lại Văn Sâm đã chia sẻ: “Tôi chờ đợi sự bất ngờ. Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều khán giả sau khi xem các video cũng như vậy. Sự bất ngờ và chân thực trong các video sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người xem"

Quay trở lại VTV với vai trò mới toanh sau 5 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh 2
MC Lại Văn Sâm đã chia sẻ: “Sự bất ngờ và chân thực trong các video sẽ mang đến nhiều cảm xúc cho người xem" Ảnh: Internet

Trong khi đó, NSƯT Xuân Bắc cũng rất hào hứng khi được mời làm giám khảo của chương trình. Anh tiết lộ: "Nếu chương trình cho phép, tôi sẽ vừa làm giám khảo, vừa là thí sinh".

Chương trình Cuộc sống tươi đẹp được xây dựng trên một một format mới toanh. Theo đó, các gia đình có thể gửi những video hài hước hay hình ảnh thú vị của nhà mình về chương trình, không đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Sau đó những video này sẽ được cập nhật trên nền tảng số của chương trình "Cuộc sống tươi đẹp" và phát sóng trong mục "Nào mình cùng lên tivi" vào thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần.

Quay trở lại VTV với vai trò mới toanh sau 5 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh 3
Quay trở lại VTV với vai trò mới toanh sau 5 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh 4
Ba giám khảo của cuộc thi 'Khoảnh khắc gia đình',là 3 ông bố vô cùng nổi tiếng là nhà báo Lại Văn Sâm, NSƯT Xuân Bắc và nhạc sỹ Huy Tuấn - Ảnh: Internet

Chương trình này được ví như một "mâm cơm của mọi nhà", "Cuộc sống tươi đẹp" sẽ là khoảng thời gian giúp cho mọi người trút bỏ được sự mệt nhọc sau một ngày, được kể cho nhau nghe những câu chuyện diễn ra xung quanh và hơn hết là để được nhận yêu thương và trao đi yêu thương.

Dành riêng cho gia đình nên chương trình được thiết kế đặc biệt, đề cao tính kết nối cũng như lan tỏa giá trị gia đình. Sau giờ đi làm, đi học, về nhà là phải cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc và an yên. Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp các thành viên thấu hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. 

Quay trở lại VTV với vai trò mới toanh sau 5 năm nghỉ hưu, Lại Văn Sâm khiến khán giả không khỏi bất ngờ - Ảnh 5
Chương trình "Cuộc sống tươi đẹp" lên sóng vào 18h10 hàng ngày, từ ngày 4/7 trên VTV3 - Ảnh: Internet

Chương trình "Cuộc sống tươi đẹp" lên sóng vào 18h10 hàng ngày, từ ngày 4/7 trên VTV3. Được biết, ở phần Khoảnh khắc gia đình, khán giả sẽ có cơ hội nhận được nhiều món quà của chương trình khi tham gia gửi ảnh, video, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thú vị và bất ngờ của gia đình mình. Ba giám khảo của cuộc thi, cũng chính là 3 ông bố vô cùng nổi tiếng là nhà báo Lại Văn Sâm, NSƯT Xuân Bắc và nhạc sỹ Huy Tuấn. 

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