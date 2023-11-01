Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu?

Hậu trường 01/11/2023 05:00

Hơn 1 năm từ khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân có nhiều thay đổi. Nữ ca sĩ khiến dân mạng bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ.

Tối 29/10, "sao nhí" một thời gây chú ý khi xuất hiện trên livestream, giao lưu cùng khán giả, chia sẻ về cuộc sống sau thời gian tạm gác hoạt động âm nhạc. Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cho biết cuộc sống cô vẫn bình thường. Thời gian qua, nữ ca sĩ dành để học tập, trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm cho bản thân.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu? - Ảnh 1
Thiện Nhân xuất hiện trong livestream tối ngày 29/10. Ảnh minh họa: Internet

"Tôi học những môn mình thích, bổ sung những kiến thức cần thiết cho bản thân để hỗ trợ cho công việc sau này. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều khi thời gian qua vẫn luôn yêu thương, theo dõi tôi. Mặc dù con đường tôi đi không sôi nổi, không có gì đặc biệt nhưng mọi người vẫn ở đây, yêu thương và bên cạnh tôi. Đó là điều tôi rất biết ơn", giọng ca sinh năm 2002 chia sẻ.

Khi theo dõi livestream, nhiều khán giả bất ngờ trước ngoại hình hiện tại của nữ ca sĩ với mái tóc ngắn. Thậm chí nhiều người còn để lại bình luận "không còn nhận ra cô bé Thiện Nhân ngày nào". Trước câu hỏi của một khán giả: "Chừng nào Thiện Nhân hát lại?", học trò Cẩm Ly cho biết mình đã có kế hoạch và sắp trở lại.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu? - Ảnh 2
Học trò Cẩm Ly cho biết mình đã có kế hoạch và sắp trở lại. Ảnh minh họa: Internet

Về những ý kiến xoay quanh ngoại hình, Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cho biết cô "tăng vài kg" và đang nỗ lực giảm cân để có hình ảnh tốt hơn trong mắt khán giả. Trước một số bình luận khen ngợi gương mặt "dễ cưng", Thiện Nhân bày tỏ sự ngại ngùng và nói cảm ơn người hâm mộ.

Cũng trong livestream, Thiện Nhân thông báo lập fanpage, kênh YouTube mới. Cô chia sẻ: "Thời gian qua nhiều khán giả có hỏi tôi về những trang Facebook, fanpage có tên và hình ảnh Thiện Nhân. Nhưng họ lập với mục đích gì thì tôi không biết. Hiện tại tôi chỉ có một fanpage mới lập và một kênh YouTube mới. Về fanpage có "tích xanh" với 700.000 người theo dõi, tôi không phải là người quản lý trực tiếp và cũng không còn liên quan. Mong là mọi người chú ý để không phải gặp những sự việc không hay".

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu? - Ảnh 3
Giọng ca sinh năm 2002 nói tình cảm của mọi người là động lực lớn để cô có thể bước tiếp con đường phía trước. Ảnh minh họa: Internet

Thiện Nhân nói thêm, việc lập kênh YouTube là để cô đăng tải những ca khúc mới, những bài cover gửi tặng khán giả. Nữ ca sĩ muốn đền đáp sự yêu thương, tình cảm của khán giả đã luôn theo dõi, ủng hộ mình. Giọng ca sinh năm 2002 nói tình cảm của mọi người là động lực lớn để cô có thể bước tiếp con đường phía trước.

Qua đây, cô cũng giới thiệu về bản cover Thương hoa bằng lăng trên YouTube cá nhân. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau 24 giờ đăng tải, sản phẩm mới của Thiện Nhân nhận về gần 3.000 lượt xem và vô số bình luận khen ngợi giọng hát của cô. Nhiều khán giả bày tỏ mong mỏi nữ ca sĩ sớm trở lại con đường ca hát. Một khán giả viết: "Quay lại hát đi em. Giọng em hay lắm, vẫn ngọt như ngày nào. Lúc livestream hát chay xíu thôi đã rất hay. Hy vọng em sớm trở lại con đường ca hát". Người xem khác động viên: "Tới lúc em nên quay lại con đường âm nhạc dành riêng cho mình rồi. Nhiều người vẫn còn ủng hộ em đó".

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu? - Ảnh 4
Thiện Nhân cũng giới thiệu về bản cover Thương hoa bằng lăng trên YouTube cá nhân. Ảnh minh họa: Internet

Nguyễn Thiện Nhân (SN 2002) là con út trong một gia đình làm nông ở Bình Định. Năm 2014, cô gây chú ý khi giành được ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí.

Sau cuộc thi, Thiện Nhân chuyển vào TPHCM, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy.

Tháng 7/2022, Thiện Nhân vướng ồn ào mâu thuẫn, "mất liên lạc" với gia đình. Cô Livestream chia sẻ về quyết định rời nhà ra ở riêng cùng người yêu đồng giới. Cô lên chức CEO một công ty du lịch, đồng thời phát triển một thương hiệu thời trang riêng. Thế nhưng vào đầu năm 2023, Thiện Nhân bất ngờ thông báo không còn làm CEO và trở lại đi hát.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu? - Ảnh 5
Thiện Nhân và người yêu đồng giới thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Ảnh minh họa: Internet

Phía Nguyễn Thiện Nhân cho biết khi quyết định quay trở lại ca hát, Nguyễn Thiện Nhân cũng nhận được nhiều lời mời. "Thời gian qua Thiện Nhân được mời đóng TVC quảng cáo và có nhiều hoạt động nghệ thuật. Nhân cũng đã nhận tham gia một số chương trình khác nhưng hiện tại chưa công bố được vì sự bảo mật của đối tác. Khi nào được lên sóng, Nhân sẽ chia sẻ với khán giả" - quản lý cho biết.

Câu chuyện lùm xùm của Thiện Nhân cùng gia đình gây chấn động mạng xã hội và giới truyền thông một thời gian dài. Hiện tại, cô đã rời xa những người thân để sống cùng người yêu đồng giới. Trên trang cá nhân, ca sĩ 21 tuổi đăng tải nhiều hình ảnh đời thường, đi du lịch, nói lời ngọt ngào với "nửa kia" hơn cô 15 tuổi. Trước đó, trong chia sẻ với chúng tôi, Thiện Nhân cho hay cả hai yêu và quyết định sống với nhau dài lâu.

Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân giờ ra sao sau ồn ào mâu thuẫn với gia đình, dọn ra ở riêng với người yêu? - Ảnh 6
Cô còn xưng hô ngọt ngào với người ấy và gọi là "ông xã". Ảnh minh họa: Internet

Trong khi gia đình mong mỏi cô quay về thì nữ ca sĩ lại thoải mái khoe ảnh du lịch cùng người yêu đồng giới, cũng như phớt lờ chỉ trích từ dư luận. Nguyễn Thiện Nhân đổi tên Facebook từ Nguyễn Thiện Nhân thành Trác Thiên An. Cô còn xưng hô ngọt ngào với người ấy và gọi là "ông xã".

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz

Diện mạo khác lạ đến khó nhận ra Thiện Nhân sau thời gian 'mất tích' khỏi showbiz

Chia sẻ về diện mạo mới, quán quân “Giọng hát Việt nhí 2014” cho biết, cô muốn thay đổi để trở nên khác biệt.

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