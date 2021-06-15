Quản lý nói ‘mùa dịch ế sình’, Phi Nhung & Hồ Văn Cường lại ‘hát tràn đồng’ từ Hà Nội xuống tận mũi Cà Mau

Bà Diễm Phạm từng chia sẻ trên báo rằng: “Dư luận đâu có biết một năm Hồ Văn Cường học ở trường quốc tế phải đóng bao nhiêu tiền? Trường quốc tế có chính sách giảm nhưng không có ở đâu miễn phí tất cả. Ba năm, Cường học ở trường Lê Văn Tám hết bao nhiêu tiền không ai biết".

Việc đầu tiên khán giả thắc mắc là ca sĩ Phi Nhung hứa nuôi con cho con ăn học thế tại sao lại giữ toàn bộ tiền cát sê và giải thưởng. Bên cạnh đó quản lý của ca sĩ Phi Nhung - bà Diễm Phạm cũng cho biết tiền đi hát cũng trang trải học phí trường quốc tế, tuy nhiên dân mạng đang bán tín bán nghi vì có thông tin Cường được học bổng và số tiền học mỗi tháng không cao như bà quản lý đã nói.

Bên cạnh đó việc tuyên bố Hồ Văn Cường không có show trong hai năm nhưng vẫn đi hát và chia sẻ lên trang cá nhân có vẻ như đang trêu ngươi khán giả: "Hai năm nay, Cường không đi hát thì ai nuôi? Mẹ Cường giống như chị em của Phi Nhung, giúp cô ấy chăm sóc mấy đứa con ở nhà. Tôi là quản lý, chi tiêu gì cũng phải sổ sách, chứ đâu phải một tay che cả bầu trời".

Lời nói trước sau không thống nhất của Phi Nhung và quản lý cũng gây nên sự khó chịu trong lòng công chúng.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra bằng chứng tố cáo sự lươn lẹo từ chính ekip Phi Nhung. Theo như chia sẻ của Hồ Văn Cường trên trang cá nhân thì cậu đã đăng lịch diễn ở Mỹ ngày 17-18/8/2019, 21/8/2019, 29/8/2019. Chưa dừng ở đó, ngày 11/7/2020 ca sĩ Hồ Văn Cường còn diễn ở phòng trà Kim Mã (Hà Nội). Tiếp theo nam ca sĩ cũng có lịch diễn từ Quảng Ninh và cả Cà Mau vào ngày 26/12/2020 được chính Hồ Văn Cường phát trực tiếp trên Facebook.

Hồ Văn Cường 'xuất hiện' trong một bài báo cho biết, cùng mẹ nuôi sang Las Vegas biểu diễn hồi tháng 6/2019 - Ảnh: VNE

Hồ Văn Cường và Phi Nhung vẫn hát trong thời gian mà quản lý cho biết nghỉ vì dịch, ế show khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy chính việc này đã phần nào tố phía ca sĩ Phi Nhung đã nói dối trắng trợn trong việc chia sẻ với mọi người rằng 2 năm qua Cường không có lịch diễn.

Phi Nhung cũng từng cho biết: "Tôi là ca sĩ nên không bao giờ giữ tiền. Ca sĩ thực thụ mà lo cả tiền bạc thì không hát được nên tiền của tôi và Cường mới giao cho quản lý giữ. Tiền của Cường đi diễn được bao nhiêu tôi không được biết, và ngược lại tiền của tôi cũng không ai được biết. Mỗi công ty có quy định khác nhau, đây là điều khoản hợp đồng chúng tôi đã ký".

Lời phát biểu trên cũng nói cho khán giả biết Hồ Văn Cường hoạt động như một ca sĩ chuyên nghiệp có công ty quản lý và giữ cát sê hẳn hoi. Tuy nhiên khi chia sẻ trên báo thì bà Diễm Phạm quản lý Phi Nhung lại cho rằng: “Giữa chúng tôi và Cường không phải mối quan hệ giữa bầu show và ca sĩ mà là người thân, gia đình. Chị Nhung nuôi nấng, lo lắng việc học hành cho Cường. Còn tôi và mọi người trong công ty mỗi người một tay, giúp chị ấy”.

Theo cư dân mạng, cách giải quyết tốt nhất để kết thúc lùm xùm thì Phi Nhung nên trả lại toàn bộ số tiền giải thưởng lẫn cát sê đi hát cho Hồ Văn Cường thì mọi chuyện sẽ lại bình yên như trước kia - Ảnh: Internet

Bà Diễm Phạm còn nói thêm: "Sau vụ việc lộ tin nhắn vừa qua, tôi đã mời công an điều tra sự việc. Chúng tôi muốn làm rõ Cường bị dụ dỗ, đe dọa ra sao. Còn chuyện tiền bạc đâu thì vẫn ở đó”.

Chính lời nói không thống nhất của ê kíp và ca sĩ Phi Nhung đã khiến cư dân mạng nổ ra nhiều tranh cãi. Một số cho rằng để kết thúc lùm xùm Phi Nhung nên trả lại toàn bộ số tiền đi hát cho Hồ Văn Cường là cách giải quyết tốt nhất.