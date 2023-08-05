Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái

Hậu trường 05/08/2023 09:01

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ đăng tải bài viết khéo léo gửi lời nhắn nhủ tới hoa hậu Ý Nhi.

Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Không chỉ khán giả mà một số người nổi tiếng trong giới Vbiz cũng đưa ra quan điểm về vụ việc này. 

Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái - Ảnh 1
Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ đăng tải bài viết khéo léo gửi lời nhắn nhủ tới hoa hậu Ý Nhi sau khi đọc được những lời tâm sự từ người bố của nàng hậu chia sẻ với truyền thông.

Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái - Ảnh 2
Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ đăng tải bài viết khéo léo gửi lời nhắn nhủ tới hoa hậu Ý Nhi

Cụ thể, "anh Vi Cá" xót xa cho biết: "Con dại thì cái mang. Ba mẹ lúc nào cũng thương con cái. Mong được tấm lòng bao dung, giờ là lúc em cần phải trưởng thành hơn, đừng nói gì nữa hãy làm và làm đi. Chúc em và gia đình may mắn".

Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều tỏ ý đồng cảm với nam diễn viên và cho rằng Ý Nhi nên chú ý hơn khi phát ngôn trước giới truyền thông. Một số người cũng tỏ ra gay gắt và cho rằng Ý Nhi đã trên 18 tuổi, còn là Hoa hậu nên phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình.

Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái - Ảnh 3
Cụ thể, "anh Vi Cá" xót xa cho biết: "Con dại thì cái mang..."

Trước đó, chiều cùng ngày, chia sẻ với báo Phụ nữ Thủ đô, ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi - người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 người con gái cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích.

Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái - Ảnh 4
Ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi - người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 người con gái cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích

Ông cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu nhưng thú thật cảm thấy rất buồn vì một số bạn trẻ nhắn tin nhiều lời khó nghe. Ngoài nhắn tin vào Facebook thì không biết cách nào, một số bạn cũng tìm được số điện thoại cá nhân để tiếp tục nhắn tin. Ngoài việc đi làm, ông chỉ ở trong nhà, không dám đi ra ngoài.

.Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái - Ảnh 5

Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái - Ảnh 6
Bố Ý Nhi liên tục nhận được những tin nhắn từ một số người quá khích

Vì sự việc diễn ra bất ngờ và tiêu cực khiến ông nhiều ngày mất ngủ, mỗi khi nghĩ về con gái lại khóc. Ông tâm sự: "Từ đó đến giờ, cuộc sống của gia đình tôi chỉ trong huyện nhỏ này thôi. Tôi cũng chỉ có một công ty xây dựng nhỏ trong huyện. Tôi cũng không dám và chưa từng nghĩ gia đình sẽ đối diện với câu chuyện này. Tôi nghĩ tuổi cháu còn nhỏ dại, gia đình khi nghe tin vậy cũng buồn. ‏‏Hiện tại tôi biết nói là kính mong bà con mọi miền đất nước thương yêu cháu, cho cháu một cơ hội sửa sai. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi".

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...'

Bố ruột hoa hậu Ý Nhi nhiều đêm mất ngủ, cứ nghĩ tới con là khóc: 'Tôi mong bà con cả nước yêu thương, cho cháu cơ hội sửa sai...'

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, gia đình của Miss World Vietnam 2023 cũng bị ảnh hưởng không ít. Những ngày qua, ông nhận nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Quách Ngọc Tuyên bố của Ý Nhi hoa hậu Ý Nhi

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 42 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ