Quách Ngọc Tuyên xót xa khi bố Hoa hậu Ý Nhi tâm sự nhiều ngày mất ngủ vì những ồn ào của con gái

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ đăng tải bài viết khéo léo gửi lời nhắn nhủ tới hoa hậu Ý Nhi.

Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Không chỉ khán giả mà một số người nổi tiếng trong giới Vbiz cũng đưa ra quan điểm về vụ việc này. Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là tâm điểm bị chỉ trích bởi có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ đăng tải bài viết khéo léo gửi lời nhắn nhủ tới hoa hậu Ý Nhi sau khi đọc được những lời tâm sự từ người bố của nàng hậu chia sẻ với truyền thông.

Giữa "tâm bão" xoay quanh Hoa hậu Ý Nhi, phía gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Tối ngày 4/9, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bất ngờ đăng tải bài viết khéo léo gửi lời nhắn nhủ tới hoa hậu Ý Nhi Cụ thể, "anh Vi Cá" xót xa cho biết: "Con dại thì cái mang. Ba mẹ lúc nào cũng thương con cái. Mong được tấm lòng bao dung, giờ là lúc em cần phải trưởng thành hơn, đừng nói gì nữa hãy làm và làm đi. Chúc em và gia đình may mắn". Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều tỏ ý đồng cảm với nam diễn viên và cho rằng Ý Nhi nên chú ý hơn khi phát ngôn trước giới truyền thông. Một số người cũng tỏ ra gay gắt và cho rằng Ý Nhi đã trên 18 tuổi, còn là Hoa hậu nên phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình.

Cụ thể, "anh Vi Cá" xót xa cho biết: "Con dại thì cái mang..." Trước đó, chiều cùng ngày, chia sẻ với báo Phụ nữ Thủ đô, ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi - người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 người con gái cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích. Ông Huỳnh Tấn Nguyên - cha của hoa hậu Ý Nhi - người đàn ông năm nay ngoài 50 tuổi và một mình nuôi 3 người con gái cho biết những ngày qua nhiều tin nhắn tấn công từ một bộ phận netizen quá khích Ông cũng có lên mạng để theo dõi và tìm hiểu nhưng thú thật cảm thấy rất buồn vì một số bạn trẻ nhắn tin nhiều lời khó nghe. Ngoài nhắn tin vào Facebook thì không biết cách nào, một số bạn cũng tìm được số điện thoại cá nhân để tiếp tục nhắn tin. Ngoài việc đi làm, ông chỉ ở trong nhà, không dám đi ra ngoài. . Bố Ý Nhi liên tục nhận được những tin nhắn từ một số người quá khích Vì sự việc diễn ra bất ngờ và tiêu cực khiến ông nhiều ngày mất ngủ, mỗi khi nghĩ về con gái lại khóc. Ông tâm sự: "Từ đó đến giờ, cuộc sống của gia đình tôi chỉ trong huyện nhỏ này thôi. Tôi cũng chỉ có một công ty xây dựng nhỏ trong huyện. Tôi cũng không dám và chưa từng nghĩ gia đình sẽ đối diện với câu chuyện này. Tôi nghĩ tuổi cháu còn nhỏ dại, gia đình khi nghe tin vậy cũng buồn. ‏‏Hiện tại tôi biết nói là kính mong bà con mọi miền đất nước thương yêu cháu, cho cháu một cơ hội sửa sai. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi".

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