Puka 'khóc hết nước mắt' kể lại thời mới học làm diễn viên: Không nhà, không xe, thẻ ngân hàng cũng không có lấy 1 đồng

Puka chia sẻ, nghề đầu tiên mà cô theo học không phải diễn viên mà là tiếp viên hàng không. Tuy vậy, sau khi đăng ký thi thì cô đã bị đánh trượt "thẳng cẳng".

Xuất hiện trong chương trình Du Hành Ký Ức mới đây, diễn viên Puka đã chia sẻ câu chuyện về cuộc sống của mình những ngày đầu lên TP.HCM học tập và cơ duyên đến với nghề diễn xuất.

Tuy nhiên, sau đó Puka không về quê mà ở lại TP.HCM, cha của cô cũng lên thành phố và mở cho cô một cửa hàng điện thoại di động vì gia đình cô lúc đó cũng thuộc dạng có điều kiện. Nữ diễn viên cũng cảm thấy may mắn khi cuộc đời mình dễ dàng như vậy.

"Tôi chẳng biết nghề đó như thế nào, chỉ biết được làm trên máy bay trong khi tôi rất thích máy bay. Tôi lập tức đăng ký thi đại và trượt thẳng cẳng." - Puka nói.

Dù trượt tiếp viên hàng không, Puka lại may mắn đến được với diễn xuất

Nhắc đến cơ duyên trở thành một diễn viên, Puka tiết lộ rằng có một lần cô đến tiệm ảnh của Thanh Kim Huệ và Thanh Điền chụp hình thì có gặp 2 người phụ nữ nọ. Hai người này khuyên cô nên đi học diễn viên vì cô rất ăn ảnh, từ đó suy nghĩ về việc học diễn xuất cứ len lỏi trong đầu cô.

"Tôi đi hỏi hai người phụ nữ đó xem học diễn viên ở đâu thì được chỉ tới học thầy Đào Bá Sơn, thầy Minh Nhí, thầy Công Ninh… Thầy Công Ninh cho tôi diễn thử và tôi được nhận vào lớp." - Puka cho hay.

Tuy vậy, lúc này biến cố gia đình xảy ra khiến cha của Puka mất hết tài sản và phải về quê, tiệm điện thoại kia cũng không còn nữa nhưng cô vẫn quyết tâm trụ lại TP.HCM khi trong tay chỉ có vài bộ quần áo, một chiếc điện thoại di động trắng đen và một chiếc thẻ ngân hàng với tài khoản trống hoác.

Biến cố xảy ra khiến Puka và gia đình mất đi tất cả

"Lúc đó, tôi không biết mình phải sống như thế nào. Tuy nhiên, tôi may mắn được bạn bè giúp đỡ. Vào học lớp diễn viên ai cũng có điều kiện. Mọi người trong lớp rất thương tôi, cho tôi ở nhờ. Tôi cứ ở nhờ người này vài ngày xong lại sang nhà người khác ở vài ngày, luân phiên nhau như thế." - Puka kể lại.

Vì sự việc đến quá đột ngột, Puka cho hay cô cảm giác bản thân như một kẻ "ăn nhờ ở đậu", từ một công chúa được cha mẹ bảo bọc giờ phải tự sinh tồn giữa thành phố đông đúc. Nhưng việc nhờ vả không thể tiếp diễn mãi, mà nếu không nhờ vả thì cô cũng không biết phải đi đâu, lúc này có một người chị học chung lớp đã cho Puka ở nhờ. Vì thương tình, người này chỉ lấy 1 triệu đồng mỗi tháng bao gồm mọi chi phí và ăn uống khiến cho nữ diễn viên rất cảm kích.

Những ngày tháng khó khăn, Puka cảm thấy rất may mắn khi được nhiều người giúp đỡ

"Chị ấy chỉ lấy tôi 1 triệu một tháng, bao ăn ở, điện nước, tất cả mọi thứ. Vậy mà tôi cũng không có tiền trả, phải nợ hết tháng nọ qua tháng kia. Ba mẹ tôi không có tiền gửi lên, tôi lại còn tiền ăn, tiền đi học. Nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ để cuối cùng theo được nghề này." - Puka bộc bạch.

Ảnh: Cắt từ clip