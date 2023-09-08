Profile của Phương Nhi nhận lượt tương tác khủng trên trang Hoa hậu Quốc tế, lấn át các đối thủ nặng kí!

Hậu trường 08/09/2023 08:33

Phương Nhi được dàn Hoa, Á hậu và đông đảo khán giả Việt ủng hộ vô cùng nồng nhiệt trước thềm tham gia Miss International 2023.

Ngày 7/9, trang chính thức của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) đã hé lộ profile của Á hậu Phương Nhi trước thềm cuộc thi cận kề. Bất ngờ, người đẹp nhận về lượt tương tác khủng nhờ vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào và xinh xắn.

Profile của Phương Nhi nhận lượt tương tác khủng trên trang Hoa hậu Quốc tế, lấn át các đối thủ nặng kí! - Ảnh 1
Ngày 7/9, trang chính thức của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) đã hé lộ profile của Á hậu Phương Nhi trước thềm cuộc thi cận kề

Cô đã tự giới thiệu bản thân là sinh viên Đại học, đại sứ thương hiệu, người mẫu cùng nội dung như sau: "Tôi là sinh viên Đại học Luật Hà Nội chuyên ngành Luật kinh doanh và thương mại quốc tế, đồng thời là một ngôi sao giải trí và có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tôi có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram và gần 400.000 người theo dõi trên Facebook. Tôi được khen có vẻ đẹp quyến rũ làm say đắm người hâm mộ, họ còn gọi tôi là "thần tiên tỷ tỷ", từng diễn xuất trong MV của một ca sĩ nổi tiếng ở quê hương. Là nàng thơ của một số nhà thiết kế nổi tiếng, tôi là First Face và Vedette trong các show thời trang, là đại sứ và KOL cho hơn 30 thương hiệu cao cấp, hơn hết tôi còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thông qua các chương trình tình nguyện trên khắp cả nước".

Profile của Phương Nhi nhận lượt tương tác khủng trên trang Hoa hậu Quốc tế, lấn át các đối thủ nặng kí! - Ảnh 2
Bất ngờ, người đẹp nhận về lượt tương tác khủng nhờ vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào và xinh xắn

Tính đến tối ngày 7/9, hình ảnh của Phương Nhi trên page Miss International đã đạt hơn 47 nghìn lượt thích, 4 nghìn 6 trăm lượt bình luận và gần 1 nghìn lượt chia sẻ. Sự "phủ sóng" của người đẹp về mặt truyền thông trong cuộc thi này dù chỉ mới đăng ảnh chân dung đã làm cho không ít khán giả vô cùng bất ngờ. Dàn Hoa, Á hậu Việt cũng để lại bình luận ủng hộ tinh thần đàn em Phương Nhi trên "đấu trường sắc đẹp" quốc tế.

Profile của Phương Nhi nhận lượt tương tác khủng trên trang Hoa hậu Quốc tế, lấn át các đối thủ nặng kí! - Ảnh 3
Tính đến tối ngày 7/9, hình ảnh của Phương Nhi trên page Miss International đã đạt hơn 47 nghìn lượt thích, 4 nghìn 6 trăm lượt bình luận và gần 1 nghìn lượt chia sẻ
Profile của Phương Nhi nhận lượt tương tác khủng trên trang Hoa hậu Quốc tế, lấn át các đối thủ nặng kí! - Ảnh 4
Dàn Hoa, Á hậu đã để lại bình luận ủng hộ Phương Nhi trong "đấu trường sắc đẹp" quốc tế

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 202 với chiều cao 1m70, số 80-57-88 cm. Tháng 5 vừa qua, người đẹp được bổ nhiệm trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2023. 

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