Profile của Phương Nhi nhận lượt tương tác khủng trên trang Hoa hậu Quốc tế, lấn át các đối thủ nặng kí!

Ngày 7/9, trang chính thức của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) đã hé lộ profile của Á hậu Phương Nhi trước thềm cuộc thi cận kề. Bất ngờ, người đẹp nhận về lượt tương tác khủng nhờ vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào và xinh xắn.

Ngày 7/9, trang chính thức của Miss International (Hoa hậu Quốc tế) đã hé lộ profile của Á hậu Phương Nhi trước thềm cuộc thi cận kề

Cô đã tự giới thiệu bản thân là sinh viên Đại học, đại sứ thương hiệu, người mẫu cùng nội dung như sau: "Tôi là sinh viên Đại học Luật Hà Nội chuyên ngành Luật kinh doanh và thương mại quốc tế, đồng thời là một ngôi sao giải trí và có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tôi có 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok, hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram và gần 400.000 người theo dõi trên Facebook. Tôi được khen có vẻ đẹp quyến rũ làm say đắm người hâm mộ, họ còn gọi tôi là "thần tiên tỷ tỷ", từng diễn xuất trong MV của một ca sĩ nổi tiếng ở quê hương. Là nàng thơ của một số nhà thiết kế nổi tiếng, tôi là First Face và Vedette trong các show thời trang, là đại sứ và KOL cho hơn 30 thương hiệu cao cấp, hơn hết tôi còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng thông qua các chương trình tình nguyện trên khắp cả nước".