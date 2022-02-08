Phương Oanh: Từ chối tiệc rượu vài nghìn USD, kiếm tiền chân chính bằng 'mồ hôi xương máu'

Hậu trường 08/02/2022 10:03

Phương Oanh khẳng định, cô là người nóng tính, bướng bỉnh, luôn độc lập tài chính và không thích phụ thuộc vào ai, kể cả bạn trai.

Phương Oanh được biết đến nhiều hơn qua vai diễn Quỳnh búp bê nhờ sở hữu vẻ đẹp trong sáng và lối diễn xuất tự nhiên. Trước khi bén duyên với diễn xuất, Phương Oanh hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu. 

Chia sẻ về thời gian làm người mẫu với Zing, cô cho hay đó chính là giai đoạn thanh xuân rực rỡ của mình. Với thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng khi còn trẻ nên cô có cuộc sống khá thoải mái, dư dả. Người đẹp kiếm tiền chân chính bằng "mồ hôi xương máu", quyết không nhận lời những buổi "dự tiệc, ăn tiệc" với mức cát-xê lên tới vài nghìn USD.

Phương Oanh: Từ chối tiệc rượu vài nghìn USD, kiếm tiền chân chính bằng 'mồ hôi xương máu' - Ảnh 1
Với thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng khi còn trẻ, Phương Oanh có cuộc sống khá thoải mái, dư dả - Ảnh: Internet

Đến năm 2012, Phương Oanh bắt đầu bén duyên với diễn xuất. Cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Hoa bay và sau đó là nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lời thì thầm từ quá khứ, Hợp đồng hôn nhân, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân...

Sau vai diễn thành công, Phương Oanh nhận được vô số lời mời quảng cáo và các cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Dù vậy, cô khẳng định rằng không kiếm tiền bất chấp mà luôn dè chừng: "Tôi không kiếm tiền bất chấp. Tôi có quy tắc làm nghề và quy tắc nhận show, hay quảng cáo. Chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đánh giá được sự hữu ích, tác dụng của sản phẩm, và nhận những dự án phù hợp với hình ảnh mà mình đã nỗ lực, cố gắng xây dựng.

Một ngày, tôi nhận được rất nhiều lời mời. Có những doanh nghiệp sẵn sàng chịu chi với mức cát-xê cao. Nhưng đó cũng có thể là một cạm bẫy, một cám dỗ vật chất nguy hiểm. Trên hết, dù đó là mức giá nào, khi đặt cạnh hình ảnh của tôi, mức giá đó vẫn là thấp, nên tôi không dễ dàng đánh đổi" - nữ diễn viên chia sẻ trên Vietnamnet. 

Phương Oanh: Từ chối tiệc rượu vài nghìn USD, kiếm tiền chân chính bằng 'mồ hôi xương máu' - Ảnh 2
Cô nàng chuộng phong cách sexy, quyến rũ - Ảnh: Internet

Dù còn rất trẻ nhưng hiện tại, Phương Oanh đã sở hữu căn hộ sang trọng, hơn 100m2 ở Hà Nội. Cô cho hay, cuộc sống của một nghệ sĩ rất nhiều cạm bẫy, không thiếu những người đàn ông vây quanh và hứa hẹn cho cô tiền bạc, nhà cửa, xe cộ,... Dù vậy, cô là người rất độc lập, tự chủ về tài chính nên không phụ thuộc vào đàn ông.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên không còn sợ những thị phi vây quanh mình. Cô khẳng định: "Những người bạn ở cạnh tôi, những người dõi theo quá trình theo nghề của tôi đều sẽ nhận thấy, tôi đã rất vất vả. Tôi có nhiều cơ hội để được sung sướng hơn, nhưng tôi không thích sống phụ thuộc. Tôi là người bướng bỉnh, nóng tính, không thích mọi sự phụ thuộc, kể cả đó là bạn trai, là người yêu của mình".

Phương Oanh: Từ chối tiệc rượu vài nghìn USD, kiếm tiền chân chính bằng 'mồ hôi xương máu' - Ảnh 3
Cô có nhiều vai diễn trong các tác phẩm nổi tiếng như Lời thì thầm từ quá khứ, Hợp đồng hôn nhân, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân... - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phương Oanh sở hữu cuộc sống độc lập, dư dả. Tuy nhiên, cô không cho rằng bản thân giàu có mà cảm thấy may mắn vì công việc nghệ thuật lẫn kinh doanh thuận lợi, giúp cô được theo đuổi đam mê mà vẫn có thu nhập tốt. 

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