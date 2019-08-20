Phụ nữ U40 mấy ai được như Lệ Quyên: Tự tin khoe dáng với bikini, yêu chiều bản thân bằng việc dát kim cương kín người

Không chỉ khiến người ta si mê bởi giọng hát nội lực đầy cảm xúc, ca sĩ Lệ Quyên còn sở hữu body và gu thời trang khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng phòng trà”, ca sĩ Lệ Quyên đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc rất riêng. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống đầy xa hoa và sang chảnh của cô. Lệ Quyên sống xa hoa trong căn biệt thự của mình - Ảnh: Internet Lệ Quyên là một trong số ít nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khủng gồm nhiều bất động sản và siêu xe bạc tỷ. Giọng ca “Ai khổ vì ai” còn là một tay chơi hàng hiệu và kim cương có tiếng với hàng loạt bộ sưu tập tiền tỷ mà không phải ai cũng có thể sở hữu.

Bộ sưu tập nhẫn và đồng hồ kim cương bạc tỷ của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet Lệ Quyên thường xuyên đăng hình khoe nhẫn kim cương lên trang cá nhân - Ảnh: Internet Lệ Quyên diện set đồ ngủ có giá hơn 100 triệu của thương hiệu Louis Vuitton - Ảnh: Internet Xuất hiện trên truyền hình, người đẹp chỉ diện 'sương sương' chiếc váy Dolce&Gabbana giá 60 triệu - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ không ít lần khiến fan giật mình khi khoác lên mình những set đồ hiệu có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi lần xuất hiện của Lệ Quyên, người ta lại thấy một chiếc nhẫn kim cương mới với giá trị không hề nhỏ.

Lệ Quyên với bộ sưu tập túi Hermes với đầy đủ màu sắc và kích cỡ - Ảnh: Internet Diện đồ ra sân bay cũng phải là hàng hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn khiến khán giả trầm trồ trước những lần khoe dáng của cô. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn tự tin diện bikini khoe khuôn ngực căng đầy cùng vòng eo 58cm đầy quyến rũ. Đối với một phụ nữ U40 như cô, để giữ được sắc vóc như thời son rỗi quả là điều khó ai có thể đạt được. Thân hình quyến rũ của bà mẹ một con khiến nhiều chị em ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Được biết, để sở hữu thân hình “chuẩn không cần chỉnh” này, Lệ Quyên đã chăm chỉ tập gym kết hợp với thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt. Lệ Quyên rất biết cách giữ gìn vóc dáng - Ảnh: Internet Cô thường xuyên tập gym để sở hữu vòng eo thon gọn - Ảnh: Internet Ở tuổi 38, Lệ Quyên có tất cả mọi thứ trong tay khi sự nghiệp và nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian.

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