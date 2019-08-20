Phụ nữ U40 mấy ai được như Lệ Quyên: Tự tin khoe dáng với bikini, yêu chiều bản thân bằng việc dát kim cương kín người

Không chỉ khiến người ta si mê bởi giọng hát nội lực đầy cảm xúc, ca sĩ Lệ Quyên còn sở hữu body và gu thời trang khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ.
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Được mệnh danh là “Nữ hoàng phòng trà”, ca sĩ Lệ Quyên đã hoàn toàn chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc rất riêng. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn khiến người ta ngưỡng mộ bởi cuộc sống đầy xa hoa và sang chảnh của cô.
Lệ Quyên là một trong số ít nghệ sĩ Việt sở hữu khối tài sản khủng gồm nhiều bất động sản và siêu xe bạc tỷ. Giọng ca “Ai khổ vì ai” còn là một tay chơi hàng hiệu và kim cương có tiếng với hàng loạt bộ sưu tập tiền tỷ mà không phải ai cũng có thể sở hữu.
Nữ ca sĩ không ít lần khiến fan giật mình khi khoác lên mình những set đồ hiệu có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi lần xuất hiện của Lệ Quyên, người ta lại thấy một chiếc nhẫn kim cương mới với giá trị không hề nhỏ.
Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn khiến khán giả trầm trồ trước những lần khoe dáng của cô. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn tự tin diện bikini khoe khuôn ngực căng đầy cùng vòng eo 58cm đầy quyến rũ. Đối với một phụ nữ U40 như cô, để giữ được sắc vóc như thời son rỗi quả là điều khó ai có thể đạt được.
Được biết, để sở hữu thân hình “chuẩn không cần chỉnh” này, Lệ Quyên đã chăm chỉ tập gym kết hợp với thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt.
Ở tuổi 38, Lệ Quyên có tất cả mọi thứ trong tay khi sự nghiệp và nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian.