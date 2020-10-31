Phát hiện nhiều người khá giả, đeo vàng đến nhận tiền, ca sĩ Thủy Tiên thông báo ngừng phát tiền cứu trợ

Ca sĩ Thủy Tiên có động thái vô cùng gay gắt khi phát hiện sai sót trong việc lập danh sách cứu trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị.

Ít phút trước, trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải dòng thông báo mới nhất về hoạt động phát tiền cứu trợ cho người dân Hải Lăng, Quảng Trị. Cô cho biết sẽ ngừng trao tiền hỗ trợ tại đây vì phát hiện có nhiều người khá giả, đeo vàng, sơn móng chân đến nhận tiền.

Ngoài ra, bà xã Công Vinh đã kiểm tra lại danh sách và phát hiện tình trạng hộ dân khó khăn vẫn không được nhận tiền hỗ trợ dù vẫn có tên trong danh sách.

Thủy Tiên lên tiếng về việc ngưng phát tiền tại Hải Lăng, Quảng Trị - Ảnh: FB

Thủy Tiên viết: "Thông báo ngừng trao hỗ trợ tại Hải Lăng - Quảng Trị. Sáng nay phát quà Tiên phát hiện hầu như có rất nhiều người khá giả đến nhận quà, rất nhiều người đeo vàng và sơn móng chân đến nhận, nên Tiên đã cho ngừng lại và đi trực tiếp kiểm tra lại danh sách mà team đã duyệt thì phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác đi nhận... Ngoài ra rất nhiều hộ khó khăn nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ...

Rất xin lỗi bà con Hải Lăng, Quảng Trị đã chờ Tiên trong ngày hôm nay, Tiên đã phải thức từ 4h30 để đi vào đây nhưng mà vì vấn đề này phải buộc lòng tạm hoãn, rất mong bà con thông cảm ạ".

Hình ảnh Thủy Tiên trao tiền cứu trợ cho người dân vùng lũ nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Thủy Tiên cho biết sẽ dừng trao tặng tiền cứu trợ cho người dân tại địa phương này đến khi danh sách cứu trợ minh bạch, đúng người.

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