Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước?

Không phải đến bây giờ, hóa ra nữ ca sĩ Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ngầm công khai chuyện tình cảm từ lâu.

Sáng ngày 20/6, ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đồng thời. giọng ca Ngày Chưa Giông Bão cũng chính thức công khai chuyện tình cảm cùng vị đạo diễn nổi tiếng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cả hai đã có 3 năm gắn bó và tình cảm hiện tại vẫn đang rất mặn nồng. Cô viết: "Nắng vàng, biển xanh và anh. Xin trân trọng giới thiệu cụ Rùa nhà Hương. Nay cho cụ ra biển sau 3 năm nuôi nhốt".

Bài đăng của Bùi Lan Hương Ngay khi vừa chia sẻ chuyện hẹn hò, cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè trong giới showbiz. Bên cạnh đó, không ít khán giả tỏ ra bất ngờ về chuyện hẹn hò của cả hai. Hình ảnh tình tứ của cặp đôi sau 3 năm hẹn hò bí mật Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai được cho là đã được chính chủ "ngầm công khai" từ 2 năm trước. Cụ thể, vào tháng 4/2021, xôn xao hình ảnh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hộ tống Bùi Lan Hương đến xem liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm.

Tuy nhiên, thời điểm này, do cả hai chưa công khai mối quan hệ nên nữ ca sĩ ăn mặc khá kín đáo, đội mũ và bịt khẩu trang che kín mặt khi đi cạnh bạn trai. Tại thời điểm đó, cả hai vẫn xuất hiện bên cạnh nhau trong nhiều hoạt động, nhưng lúc đó có vẻ ít người nhận ra đây là một cặp đôi thực sự. Khoảnh khắc sánh đôi của nữ ca sĩ cùng bạn trai Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2019, cô từng giành giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm". Ngoài ra, cô nổi danh qua một số bài hát như: "Mê nuội", "Bùa mê", "Ngày chưa giông bão", "Mặt trăng",... Nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo của Bùi Lan Hương Ở tuổi 34, ca sĩ Bùi Lan Hương sở hữu vẻ đẹp đầy ấn tượng, gương mặt toát ra khí chất sang chảnh, được nhận xét vô cùng ma mị. Ngoài ra, mỹ nhân quê gốc Hà Nội còn nổi đình nổi đám là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm có cá tính âm nhạc "không đụng hàng".

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê! Bùi Lan Hương - bạn gái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nhan sắc ấn tượng ở tuổi 34. Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ma mị và đặc biệt là sắc vóc 'vạn người mê'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-khoanh-khac-bui-lan-huong-kin-nhu-bung-cung-ban-trai-i-xem-ca-nhac-hoa-ra-a-ngam-cong-khai-tu-2-nam-truoc-594258.html