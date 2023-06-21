Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước?

Hậu trường 21/06/2023 09:29

Không phải đến bây giờ, hóa ra nữ ca sĩ Bùi Lan Hương và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ngầm công khai chuyện tình cảm từ lâu.

Sáng ngày 20/6, ca sĩ Bùi Lan Hương bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đồng thời. giọng ca Ngày Chưa Giông Bão cũng chính thức công khai chuyện tình cảm cùng vị đạo diễn nổi tiếng. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cả hai đã có 3 năm gắn bó và tình cảm hiện tại vẫn đang rất mặn nồng.

Cô viết: "Nắng vàng, biển xanh và anh. Xin trân trọng giới thiệu cụ Rùa nhà Hương. Nay cho cụ ra biển sau 3 năm nuôi nhốt".

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước? - Ảnh 1
Bài đăng của Bùi Lan Hương

Ngay khi vừa chia sẻ chuyện hẹn hò, cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè trong giới showbiz. Bên cạnh đó, không ít khán giả tỏ ra bất ngờ về chuyện hẹn hò của cả hai.

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước? - Ảnh 2
Hình ảnh tình tứ của cặp đôi sau 3 năm hẹn hò bí mật

Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai được cho là đã được chính chủ "ngầm công khai" từ 2 năm trước. Cụ thể, vào tháng 4/2021, xôn xao hình ảnh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hộ tống Bùi Lan Hương đến xem liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm.

Tuy nhiên, thời điểm này, do cả hai chưa công khai mối quan hệ nên nữ ca sĩ ăn mặc khá kín đáo, đội mũ và bịt khẩu trang che kín mặt khi đi cạnh bạn trai. Tại thời điểm đó, cả hai vẫn xuất hiện bên cạnh nhau trong nhiều hoạt động, nhưng lúc đó có vẻ ít người nhận ra đây là một cặp đôi thực sự.

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước? - Ảnh 3
Khoảnh khắc sánh đôi của nữ ca sĩ cùng bạn trai 

Bùi Lan Hương sinh năm 1989, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2019, cô từng giành giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm". Ngoài ra, cô nổi danh qua một số bài hát như: "Mê nuội", "Bùa mê", "Ngày chưa giông bão", "Mặt trăng",...

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước? - Ảnh 4

Phát hiện khoảnh khắc Bùi Lan Hương 'kín như bưng' cùng bạn trai đi xem ca nhạc, hóa ra đã ngầm công khai từ 2 năm trước? - Ảnh 5
Nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo của Bùi Lan Hương

Ở tuổi 34, ca sĩ Bùi Lan Hương sở hữu vẻ đẹp đầy ấn tượng, gương mặt toát ra khí chất sang chảnh, được nhận xét vô cùng ma mị. Ngoài ra, mỹ nhân quê gốc Hà Nội còn nổi đình nổi đám là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm có cá tính âm nhạc "không đụng hàng". 

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê!

Khó rời mắt khỏi bạn gái đạo diễn Dũng 'khùng': U40 body nóng bỏng, 'sơ hở' là khoe hình xăm, có gu thời trang ngắm là mê!

Bùi Lan Hương - bạn gái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nhan sắc ấn tượng ở tuổi 34. Mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp ma mị và đặc biệt là sắc vóc 'vạn người mê'.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Lan Hương Nguyễn Quang Dũng ca sĩ Bùi Lan Hương

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 24 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 24 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi