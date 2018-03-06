Trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường giết người trong lúc phê ma túy đá, nhiều nghệ sĩ Việt đã đồng loạt lên tiếng.

Hai ngày qua, dư luận "dậy sóng" trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường giết người vì sử dụng ma túy quá liều, gây ảo giác. Trước vụ việc chấn động này, hàng loạt sao Việt cũng bức xúc nêu lên quan điểm của mình.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Pha Lê hoang mang chia sẻ vụ án về ca sĩ Châu Việt Cường kèm dòng trạng thái: "Thật sự đáng sợ".

Pha Lê hoang mang trước thông tin gây sốc này - Ảnh: FBNV

Trước đó, nữ ca sĩ còn đăng dòng trạng thái hoài nghi về độ tin cậy của thông tin này: 'Trời đất quỷ thần ơi có thật không vậy các mẹ' - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, một số nghệ sĩ trong làng giải trí cũng để lại bình luận.

Trang Trần bức xúc trước vụ việc này - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Trung Quân dành lời khuyên cho Pha Lê - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận của ca sĩ Bảo Trâm, Pha Lê còn bất ngờ khẳng định: 'Giới mình chơi nhiều lắm' - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Duy Mạnh cũng tranh thủ việc này để PR cho bản thân - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài viết, nam ca sĩ hóm hỉnh trả lời bình luận của công chúng về vụ việc - Ảnh: FBNV

Cận cảnh hiện trường vụ án cô gái tử vong do bị ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng Khám nghiệm hiện trường tại một căn phòng nằm trong khu tập thể ở ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi xảy ra vụ án cô gái ngạt thở tử vong do bị nam ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng, cơ quan công an phát hiện còn rất nhiều tỏi vương vãi...

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