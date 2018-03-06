Hai ngày qua, dư luận "dậy sóng" trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường giết người vì sử dụng ma túy quá liều, gây ảo giác. Trước vụ việc chấn động này, hàng loạt sao Việt cũng bức xúc nêu lên quan điểm của mình.
Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Pha Lê hoang mang chia sẻ vụ án về ca sĩ Châu Việt Cường kèm dòng trạng thái: "Thật sự đáng sợ".
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đặc biệt, một số nghệ sĩ trong làng giải trí cũng để lại bình luận.
Khám nghiệm hiện trường tại một căn phòng nằm trong khu tập thể ở ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, nơi xảy ra vụ án cô gái ngạt thở tử vong do bị nam ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng, cơ quan công an phát hiện còn rất nhiều tỏi vương vãi...