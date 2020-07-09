Phản ứng khó tin của vợ cũ khi Việt Anh bị chê nhan sắc xuống cấp hậu ly hôn

Hậu trường 09/07/2020 10:41

Hương Trần - vợ cũ Việt Anh vô cùng thích thú khi được khen ngày càng đẹp. Trước những bình luận chê bai chồng cũ, cô cũng không ngại trả lời.

Chuyện ly hôn của Việt AnhHương Trần từng khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài. Sau khi xác nhận "đường ai nấy đi", cả hai không để cuộc sống bị đảo lộn quá lâu mà nhanh chóng trở lại với công việc thường nhật. Nam diễn viên "Người phán xử" tất bật với các dự án phim ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Về phía vợ cũ Hương Trần, cô tập trung quản lý công việc kinh doanh online.

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Con trai chung của cả hai hiện đang sống với mẹ - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Hương Trần được khen ngày càng "lên hương" nhan sắc. Trái lại, Việt Anh lại bị chê xuống sắc sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc và tăng cân. Gương mặt của nam diễn viên bị người hâm mộ nhận xét là đơ cứng, không còn vẻ phong trần, lãng tử như trước.

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Hương Trần ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn - Ảnh: FB
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Hình ảnh được chụp cách đây không lâu của Việt Anh khiến người hâm mộ thất vọng - Ảnh: FB

Mới đây, vợ cũ Việt Anh bất ngờ chia sẻ một bài báo khen cô ngày càng đẹp và chê chồng cũ. Bài viết này lập tức nhận được sự quan tâm của dân mạng. Hầu hết mọi người đều để lại bình luận khen sự sắc vóc của bà mẹ đơn thân hậu ly hôn. Bên cạnh đó, không ít người chê bai nhan sắc diễn viên "Người phán xử".

Khi một dân mạng bày tỏ: "Em nói chị đừng giận, ngày xưa chưa thẩm mỹ nhìn ông Việt Anh phong trần, từ ngày thẩm mỹ nhìn cứ phong phanh", cô nàng thích thú: "Vui chứ sao chị giận được". Một người khác nhận xét: "Ngày xưa ổng đẹp bao nhiêu, giờ ghê quá", Hương Trần lập tức trả lời: "Rời xa vòng tay em là thế đó".

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Phản ứng của Hương Trần trước những bình luận chê bai chồng cũ - Ảnh: FB

Thời điểm mới ly hôn, Việt Anh và Hương Trần từng lời qua tiếng lại chuyện giành quyền nuôi con. May mắn là hiện tại, cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé Đậu Đậu.

Còn đâu vẻ soái ca ngày nào, Việt Anh xuất hiện với thân hình phát tướng khó nhận ra

Còn đâu vẻ soái ca ngày nào, Việt Anh xuất hiện với thân hình phát tướng khó nhận ra

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh mới nhất của diễn viên Việt Anh. Anh được nhận xét là tụt phong độ vì tăng cân thấy rõ.

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Từ khóa:   Việt Anh Hương Trần - Việt Anh Hương Trần

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