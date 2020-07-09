Phản ứng khó tin của vợ cũ khi Việt Anh bị chê nhan sắc xuống cấp hậu ly hôn

Chuyện ly hôn của Việt Anh và Hương Trần từng khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài. Sau khi xác nhận "đường ai nấy đi", cả hai không để cuộc sống bị đảo lộn quá lâu mà nhanh chóng trở lại với công việc thường nhật. Nam diễn viên "Người phán xử" tất bật với các dự án phim ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Về phía vợ cũ Hương Trần, cô tập trung quản lý công việc kinh doanh online.

Con trai chung của cả hai hiện đang sống với mẹ - Ảnh: Internet

Hậu ly hôn, Hương Trần được khen ngày càng "lên hương" nhan sắc. Trái lại, Việt Anh lại bị chê xuống sắc sau ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc và tăng cân. Gương mặt của nam diễn viên bị người hâm mộ nhận xét là đơ cứng, không còn vẻ phong trần, lãng tử như trước.