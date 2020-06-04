Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh ngày càng sexy, diện bikini ren khoe ngực gợi cảm

Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, vợ cũ Việt Anh - Hương Trần ngày càng xinh đẹp. Cô được ngợi khen vì nhan sắc gợi cảm khó cưỡng.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với diễn viên Việt Anh, Hương Trần được công chúng chú ý nhiều hơn. Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, chân dài này toàn tâm toàn ý lo cho con trai, và tập trung kinh doanh để cuộc sống của hai mẹ con đầy đủ hơn.

Hương Trần và Việt Anh ly hôn vào tháng 6/2019 sau 7 năm yêu và cưới - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều lời khen khi chăm đăng ảnh gợi cảm khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu ly hôn.

Mới đây, vợ cũ Việt Anh thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh diện bikini một mảnh sexy lên trang cá nhân. Cô còn viết kèm status "thả thính": "Em ngồi đây từ tối".

Cô khoe trọn đôi chân thon dài, vòng 1 'khủng' trước ống kính - Ảnh: FB

Sở hữu chiều cao vượt trội cùng vóc dáng cân đối, Hương Trần tự tin diện những trang phục nóng bỏng khoe thân hình gợi cảm. Cô nhận nhiều lời khen bởi thân hình "gái một con" sexy, quyến rũ.

1 năm sau ly hôn, Hương Trần thay đổi ngoạn mục về ngoại hình - Ảnh: FB

Cô chăm diện đồ gợi cảm, phô trọn hình thể nuột nà trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn, Hương Trần dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Cô cảm thấy vui khi có thể tự kiếm tiền lo cho mình và con trai mà không phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào.

Trước đó, vợ cũ Việt Anh cũng thẳng thắn tuyên bố sẽ không tái hôn và quyết ở vậy suốt đời vì ám ảnh những người đàn ông trăng hoa.

Việt Anh tâm sự bản thân thay đổi rất nhiều kể từ khi có con trai Việt Anh chia sẻ, từ khi anh có Đậu Đậu thì dường như không có điều gì quan trọng bằng con trai.

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