Còn đâu vẻ soái ca ngày nào, Việt Anh xuất hiện với thân hình phát tướng khó nhận ra

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh mới nhất của diễn viên Việt Anh. Anh được nhận xét là tụt phong độ vì tăng cân thấy rõ.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Nga vừa đăng tải loạt ảnh hội ngộ nhóm bạn thân. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của diễn viên Việt Anh sau thời gian "im hơi lặng tiếng". Nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ về sự thay đổi ngoại hình của Phan Hải trong "Người phán xử".

Việt Anh khác lạ trong lần xuất hiện mới nhất cùng hội bạn - Ảnh: FB

Anh bị chê kém sắc vì ngoại hình tăng cân - Ảnh: FB

Trong ảnh, Việt Anh diện đồ đen lịch lãm và tươi cười chụp ảnh cùng hội bạn. Dù diện trang phục tối màu nhưng anh vẫn lộ dấu hiệu tăng cân khá rõ. Gương mặt của nam diễn viên trông đầy đặn hơn, bụng khá lớn. Không ít người cho rằng Việt Anh tụt phong độ về ngoại hình so với trước đây.

Ở góc chụp nghiêng, nam diễn viên khác lạ khó nhận ra. Anh lộ bụng to và gương mặt tròn hơn trước khá nhiều - Ảnh: FB

Cuối năm 2019, anh từng sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Việt Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Việt những năm gần đây. Tham gia nhiều bộ phim lớn và tạo được tiếng vang, nam diễn viên để lại ấn tượng tốt trong lòng công chúng.

Sự nghiệp thăng hoa, nhưng chuyện tình cảm của diễn viên Việt Anh lại không mấy suôn sẻ. Giữa năm 2019, anh đổ vỡ cuộc hôn nhân thứ 2 khi đã có một con trai chung. Hậu ly hôn, nam diễn viên không ít lần lời qua tiếng lại với vợ cũ về chuyện giành quyền nuôi con.

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