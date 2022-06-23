Phản ứng của ông xã Minh Hằng khi vợ 'lao đầu vào công việc', không hưởng tuần trăng mật sau đám cưới

Chưa đầy 1 tuần sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, Minh Hằng đã lập tức tham gia dự án phim mới.

Những ngày qua, đám cưới của Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại Hồ Tràm với các khách mời là người thân, bạn bè hai bên. Chưa đầy một tuần sau đám cưới, khán giả càng bất ngờ hơn khi Minh Hằng xác nhận tham gia dự án điện ảnh "Chị chị em em 2". Đặc biệt, ngày bấm máy phim rơi vào đúng ngày sinh nhật của cô. Chính vì vậy, nữ diễn viên được đoàn phim tổ chức sinh nhật bất ngờ. Đồng thời, cô cũng đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này trên trang cá nhân: "Phim bấm máy đúng sinh nhật mình nên lời quá. Có quá nhiều yêu thương tinh thần lẫn quà vật chất nặng ký… đừng ai kêu tôi nghỉ ngơi nha".

Minh Hằng rạng rỡ trong ngày đi làm - Ảnh: FBNV Chia sẻ với truyền thông, Minh Hằng đã trải lòng về cuộc sống những ngày đầu sau khi chính thức kết hôn và về công việc của cô. Khi được hỏi phản ứng của ông xã thế nào khi vợ bận rộn đóng phim ngay sau đám cưới, Minh Hằng cho hay chồng mình đã quen rồi, không ý kiến gì. Trước lễ cưới, ông xã vẫn chu đáo hỏi Minh Hằng có đủ sức vừa lo việc riêng vừa chuẩn bị cho phim không, chứ không có ý định ngăn cản. Khoảnh khắc ngọt ngào của Minh Hằng và ông xã - Ảnh: FBNV Trước đó, cha sẻ với Vietnamnet, Minh Hằng từng tiết lộ nữ ca sĩ luôn được bạn trai ủng hộ hoạt động nghệ thuật, từ ca hát cho đến đóng phim và làm nhà sản xuất. Anh còn thể hiện bất ngờ khi chứng kiến cô làm việc không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, giọng ca sinh năm 1987 càng có niềm tin vào hôn nhân và không cần phải đắn đo lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp.

"Anh ấy sẵn sàng góp vốn đầu tư phim khi dự án do tôi sản xuất chính. Anh luôn tin vào niềm đam mê và sự cố gắng trong nghề của tôi. Tôi đã tìm được người yêu thương, trân trọng mình cả trong sự nghiệp lẫn quan điểm sống. Giây phút anh rap để cầu hôn, tôi biết không chọn lầm người", Minh Hằng tâm sự.

Minh Hằng phản ứng thế nào khi chồng đại gia bị chê 'lôi thôi, xấu và già'? Nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình chồng Minh Hằng, sau khi những hình ảnh cưới bị rò rỉ ra bên ngoài.

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