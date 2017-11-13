Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây

Tối 12/11, hot girl Xuân Thảo được bạn trai Phan Thành và gia đình tổ chức sinh nhật ấm cúng ở một nhà hàng trên đường Phan Kế Bính, quận 1 (TP.HCM). Sau bữa tiệc, chàng thiếu gia tiếp tục tháp tùng người yêu đến một địa điểm hẹn hò của giới trẻ. Tại đây, tình cũ Midu tiếp tục tổ chức sinh nhật lần 2 cho Xuân Thảo trong không gian tiếng nhạc ngập tràn.

Sau thời gian im lặng trước nghi án hẹn hò, Phan Thành và hot girl Trương Minh Xuân Thảo dường như đang muốn công khai mối quan hệ. Họ không ngại ngần khi xuất hiện tình tứ bên nhau. Trong khi chàng thiếu gia Sài Thành luôn miệng cười tươi thì bạn gái tin đồn cũng hạnh phúc không kém.