Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây

Hậu trường 13/11/2017 15:25

Tình cũ của Midu dành cho hot girl Xuân Thảo một bữa tiệc sinh nhật tuổi mới vô cùng hoành tráng.

Tối 12/11, hot girl Xuân Thảo được bạn trai Phan Thành và gia đình tổ chức sinh nhật ấm cúng ở một nhà hàng trên đường Phan Kế Bính, quận 1 (TP.HCM). Sau bữa tiệc, chàng thiếu gia tiếp tục tháp tùng người yêu đến một địa điểm hẹn hò của giới trẻ. Tại đây, tình cũ Midu tiếp tục tổ chức sinh nhật lần 2 cho Xuân Thảo trong không gian tiếng nhạc ngập tràn.

Sau thời gian im lặng trước nghi án hẹn hò, Phan Thành và hot girl Trương Minh Xuân Thảo dường như đang muốn công khai mối quan hệ. Họ không ngại ngần khi xuất hiện tình tứ bên nhau. Trong khi chàng thiếu gia Sài Thành luôn miệng cười tươi thì bạn gái tin đồn cũng hạnh phúc không kém.

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 1

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 2
Dù Xuân Thảo đã cố giấu song khán giả tinh mắt vẫn có thể thấy mặt Phan Thành trong ảnh - Ảnh: Internet

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 3
Phan Thành đưa bạn gái đến một quán bar sau bữa tiệc ở nhà hàng - Ảnh: Kênh 14

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 4

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 5
Cả hai hạn chế gần gũi ngoài đường để tránh gây chú ý - Ảnh: Kênh 14

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 6
Tuy nhiên, khi vào trong cặp đôi bắt đầu sáp lại gần nhau - Ảnh: Kênh 14

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 7
Phan Thành cười tít mắt khi nắm tay người yêu - Ảnh: Kênh 14

Phan Thành chiều chuộng tình mới như bà hoàng, tổ chức sinh nhật rình rang thế này đây - Ảnh 8
Có vẻ như cặp đôi đang dần dần công khai mối quan hệ - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi'

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi'

Bạn trai mới của Midu không phải ai xa lạ mà là một trong những người bạn thân của thiếu gia Phan Thành.

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Từ khóa:   Phan Thành Midu hot girl Xuân Thảo

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