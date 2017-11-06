Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi'

Giải trí 06/11/2017 14:09

Bạn trai mới của Midu không phải ai xa lạ mà là một trong những người bạn thân của thiếu gia Phan Thành.

Thời gian gần đây, song song với tin đồn thiếu gia Phan Thành đang có tình mới là hot girl Xuân Thảo, Midu cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh một chàng trai có tướng mạo khá cao ráo, điển trai và rất ga lăng.

Qua tìm hiểu, người đàn ông bí ẩn của Midu thực chất là một trong những người bạn thân trước đây của Phan Thành. Những ngày Midu và tình cũ còn yêu nhau, người bạn này cũng thường xuyên có mặt trong các cuộc vui của cả hai. Họ cùng chơi chung một nhóm bạn và thường tụ tập để hàn huyên, chuyện trò.

Sau hai năm khi cuộc tình đẹp giữa nàng hot girl đa tài và chàng thiếu gia tan vỡ, bạn thân của Phan Thành trở thành người lấp chỗ trống trong trái tim Midu. Anh săn đón, chiều chuộng nữ diễn viên hết lòng để chữa lành những tổn thương trong quá khứ cho bạn gái.

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 1
Bạn thân của Phan Thành (áo xanh) được cho là đang yêu Midu ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 2
Bạn trai mới của Midu từng chơi thân với cả Midu lẫn Phan Thành - Ảnh: Internet

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 3
Người bạn này cũng từng tham gia vào đội hình bưng quả trong lễ ăn hỏi của Phan Thành và Midu - Ảnh: Internet

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 4
Thời gian gần đây, bạn trai thường xuyên tháp tùng Midu đến giám sát công trình xây dựng ở quận 1 - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 5

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 6

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 7
Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 8
Bạn trai và Midu không ngần ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 9
Nhiều người mừng khi Midu đã chịu mở lòng mình để đón nhận tình yêu mới - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 10
Bạn trai nắm tay Midu tình cảm đi xem phim - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 11
Sau cuộc tình tan vỡ, Midu được bạn thân của Phan Thành hết lòng yêu thương, trân trọng - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 12
Cặp đôi thoải mái thân mật ở chốn đông người - Ảnh: Kênh 14

Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi' - Ảnh 13
Bạn trai và Midu tay trong tay đầy hạnh phúc - Ảnh: Kênh 14

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây

Mặc Midu trách móc, Phan Thành vẫn nhẫn tâm làm tổn thương người cũ thế này đây

Không bận tâm Midu đang buồn hay vui, điều Phan Thành quan tâm nhất bây giờ là cô bạn gái mới xinh xắn và đánh đàn piano rất giỏi.

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