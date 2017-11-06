Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi'

Bạn trai mới của Midu không phải ai xa lạ mà là một trong những người bạn thân của thiếu gia Phan Thành.
- Giữa tâm bão cuộc 'khẩu chiến' của Midu và Thúy Vi, Phan Thành tiết lộ cảm thấy may mắn khi chia tay tình cũ?
- Midu bị bắt gặp ăn mặc xuề xòa, tình tứ với trai lạ giữa tin đồn thiếu gia Phan Thành có tình mới
Thời gian gần đây, song song với tin đồn thiếu gia Phan Thành đang có tình mới là hot girl Xuân Thảo, Midu cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh một chàng trai có tướng mạo khá cao ráo, điển trai và rất ga lăng.
Qua tìm hiểu, người đàn ông bí ẩn của Midu thực chất là một trong những người bạn thân trước đây của Phan Thành. Những ngày Midu và tình cũ còn yêu nhau, người bạn này cũng thường xuyên có mặt trong các cuộc vui của cả hai. Họ cùng chơi chung một nhóm bạn và thường tụ tập để hàn huyên, chuyện trò.
Sau hai năm khi cuộc tình đẹp giữa nàng hot girl đa tài và chàng thiếu gia tan vỡ, bạn thân của Phan Thành trở thành người lấp chỗ trống trong trái tim Midu. Anh săn đón, chiều chuộng nữ diễn viên hết lòng để chữa lành những tổn thương trong quá khứ cho bạn gái.