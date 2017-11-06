Bất ngờ khi biết danh tính bạn trai mới của Midu, Phan Thành chắc cũng 'không thể tin nổi'

Thời gian gần đây, song song với tin đồn thiếu gia Phan Thành đang có tình mới là hot girl Xuân Thảo, Midu cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh một chàng trai có tướng mạo khá cao ráo, điển trai và rất ga lăng.

Qua tìm hiểu, người đàn ông bí ẩn của Midu thực chất là một trong những người bạn thân trước đây của Phan Thành. Những ngày Midu và tình cũ còn yêu nhau, người bạn này cũng thường xuyên có mặt trong các cuộc vui của cả hai. Họ cùng chơi chung một nhóm bạn và thường tụ tập để hàn huyên, chuyện trò.