Phản pháo tin đồn 'dao kéo', Angela Phương Trinh diện bikini khoe 3 vòng hút hồn cư dân mạng

Hậu trường 24/12/2017 11:53

Bị nghi ngờ đụng đến "dao kéo", Angela Phương Trinh nhẹ nhàng chia sẻ đoạn clip diện bikini khoe thân hình bốc lửa tự nhiên khiến anti-fan đều phải im lặng.

Mới đây, Angela Phương Trinh đã bất ngờ chia sẻ một đoạn clip diện bikini và đang thoa kem chống nắng đầy quyến rũ trên trang cá nhân.

Đoạn clip chỉ dài 22 giây nhưng với nụ cười tỏa nắng và cách khoe khéo đường cong gợi cảm của cơ thể khi diện bộ áo tắm hở bạo, "bà mẹ nhí" đã đánh cắp trái tim của nhiều cư dân mạng.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên 9x thường xuyên chia sẻ những hình ảnh luyện tập và áp dụng chế độ ăn uống khoa học để có được thân hình quyến rũ.

Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít khán giả "ném đá" vì cho rằng người đẹp nói dối cũng như khẳng định cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được thân hình gợi cảm nhanh chóng như vậy.

Phản pháo tin đồn 'dao kéo', Angela Phương Trinh diện bikini khoe 3 vòng hút hồn cư dân mạng - Ảnh 1
Sự "lột xác" nhanh chóng của Angela Phương Trinh khiến nhiều người nghi ngờ cô đã nhờ đến "dao kéo" - Ảnh: Internet

Đáp trả những nghi vấn trên, Angela Phương Trinh cũng đã chia sẻ những hình ảnh tập gym vất vả dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Phạm Văn Mách.

Phản pháo tin đồn 'dao kéo', Angela Phương Trinh diện bikini khoe 3 vòng hút hồn cư dân mạng - Ảnh 2
Người đẹp khẳng định thân hình quyến rũ của mình là hoàn toàn tự nhiên - Ảnh: Internet

Kèm theo đó, nữ diễn viên Sứ mệnh trái tim đã viết một bức thư với những lời lẽ đanh thép khiến các anti-fan đều phải câm nín.

Người đẹp viết: "Tôi khẳng định một câu thẳng thắn: Vòng 3 của tôi hoàn toàn tự nhiên. Các bạn có thấy một người phụ nữ bình thường tầm 50 kg như tôi có thể đẩy mức tạ nặng như thế không. Và đó chỉ là một trong số các động tác mà tôi tập mỗi ngày để có được vóc dáng hoàn hảo như mong muốn. Thật buồn cười, trong khi các bạn dành rất nhiều thời gian cho việc đi bar, đi chơi khuya thì ngày nào tôi cũng dành tầm 2 tiếng từ 9-11h tối để tập cùng anh Phạm Văn Mách.

"Tôi trước giờ là đứa lì lợm, đã quyết cái gì là sẽ làm được, mệt tôi cũng làm. Nếu các bạn không có được đường cong như mình muốn thì hãy vào phòng tập chăm chỉ, ngoài ra bớt ăn bớt chơi. Cũng bớt soi mói, nói xấu người khác cho đỡ mất thời gian. Tôi cũng hy vọng, nếu không thể dành cho người khác một lời khen, chúng ta cũng đừng dành cho họ những lời xấu xí, hay hạ nhục họ chỉ để giải tỏa cảm xúc nhất thời của mình", người đẹp "dằn mặt" các anti-fan.

Phản pháo tin đồn 'dao kéo', Angela Phương Trinh diện bikini khoe 3 vòng hút hồn cư dân mạng - Ảnh 3
"Bà mẹ nhí" đã vất vả rất nhiều để có được thân hình nóng bỏng như hiện tại - Ảnh: Internet
Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng

Nhờ chăm chỉ tập luyện với những bài tập siêu khó, Angela Phương Trinh hiện tại sở hữu vẻ đẹp quyến rũ "chết người" và không đụng hàng với bất kỳ sao nữ nào trong showbiz Việt.

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