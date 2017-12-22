Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng

Hậu trường 22/12/2017 12:53

Nhờ chăm chỉ tập luyện với những bài tập siêu khó, Angela Phương Trinh hiện tại sở hữu vẻ đẹp quyến rũ "chết người" và không đụng hàng với bất kỳ sao nữ nào trong showbiz Việt.

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh luôn khiến khán giả “bỏng mắt” với những ảnh khoe vòng 3 ngoại cỡ. Nhiều người đồn đoán rằng cô đã đụng chạm dao kéo để có vẻ đẹp hiện tại.

Không ít anti-fan không ngừng so sánh “Bà mẹ nhí” với mỹ nhân 15 lần phẫu thuật Phi Thanh Vân và cười nhạo rằng sẽ có ngày mông của cô vỡ ra do độn quá nhiều silicon.

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 1
Angela Phương Trinh khẳng định vòng 3 của mình là hoàn toàn tự nhiên

Tuy nhiên, mới đây người đẹp Glee đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Cô khẳng định vòng 3 "khủng" của mình là kết quả của những buổi tập luyện miệt mài, quên ăn quên ngủ trên phòng tập.

“Tôi không biết từ khi nào mà việc bình phẩm xấu xí về ngoại hình của nhau, nhất là lại cùng chị em phụ nữ, lại là niềm vui để các bạn lấy tôi ra bêu rếu khắp nơi như vậy. Tôi từng định không thèm lên tiếng chỉ để các bạn muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng quá nhiều người trong đó có cả những người gặp tôi vẫn cười chào khen đẹp, phía sau thì đồn đại rồi khẳng định chắc nịch và cười hô hố rằng tôi bơm cả đống silicon vào mông, không biết sẽ bể lúc nào. Tôi nghe nhiều thấy cũng chướng tai. Thì nhân đây, tôi cũng khẳng định luôn một câu thẳng thắn: Vòng 3 của tôi hoàn toàn tự nhiên” - Angela Phương Trinh cho hay.

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 2
Để có được thân hình rắn chắc đầy quyến rũ này, Angela Phương đã khổ luyện rất nhiều trên phòng tập

Vì mong muốn sở hữu đường cong quyến rũ bậc nhất showbiz Việt, “Bà mẹ nhí” không nề hà khi khổ luyện với những bài tập siêu khó, đẩy tạ nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể và từng không ít lần bị chấn thương cột sống. Cô cũng áp dụng chế độ ăn uống khoa học theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Để chứng minh điều mình nói, Angela Phương Trinh còn gắn tên lực sĩ Phạm Văn Mách để nhờ anh xác minh giúp.

“Thật buồn cười, trong khi các bạn dành rất nhiều thời gian cho việc đi bar, đi chơi khuya thì ngày nào tôi cũng dành tầm 2 tiếng từ 9-11h tối để tập cùng anh Phạm Văn Mách. Và tôi tag anh ấy vào thẳng đây, để anh ấy có thể làm chứng nếu các bạn vẫn thích nghi ngờ.

Tôi cũng tập ăn uống khoa học đủ chất như huấn luyện viên chỉ dạy nên cơ thể mới đạt được những chỉ số như mong muốn. Nên nếu tôi có được đường cong đẹp, múi bụng, đó là nhờ tôi cố gắng mỗi ngày, thậm chí chấp nhận tập luyện đến mức bị chấn thương cột sống để đạt được hoặc từ chối nhiều lời mời gọi đi chơi, đi ăn.

Tôi trước giờ là đứa lỳ lợm, đã quyết cái gì là sẽ làm được, mệt tôi cũng làm. Nếu các bạn không có được đường cong như mình muốn thì hãy vào phòng tập chăm chỉ, ngoài ra bớt ăn bớt chơi, cũng bớt soi mói, nói xấu người khác cho đỡ mất thời gian” - 'Bà mẹ nhí' đanh thép.

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 3
Ý chí sắt thép của ‘Bà mẹ nhí’ khiến nhiều người nể phục

Không chỉ có vòng 3 gợi cảm, Angela Phương Trinh còn sở hữu một đẹp sắc sảo không đụng hàng. Dù từng công khai sửa mũi nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của "Bà mẹ nhí" ngày càng quyến rũ theo thời gian.

Với ánh mắt lạnh lùng, đôi môi cong mọng nước và phong cách thời trang sang trọng, Angela Phương Trinh luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ nơi đâu cô đến.

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 4
Không chỉ có vòng 3 siêu khủng, Angela Phương Trinh còn sở hữu nhan sắc vạn người mê
Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 5
Angela Phương Trinh đi đến đâu là lập tức trở thành tâm điểm ở đó

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 6

Mỹ nhân 'siêu vòng 3' Angela Phương Trinh: Một vẻ đẹp độc nhất miễn đụng hàng - Ảnh 7
Sau nhiều năm gia nhập showbiz, cô bé xinh xắn trong "Mùi ngò gai" năm nào nay đã lột xác trở thành một mỹ nhân gợi cảm của showbiz
Đỏ mặt nghe Angela Phương Trinh trần tình cảnh nóng trong bồn nước với Rocker Nguyễn: ‘Nước thì lạnh, Trinh ngồi trên người anh Rocker...’

Đỏ mặt nghe Angela Phương Trinh trần tình cảnh nóng trong bồn nước với Rocker Nguyễn: ‘Nước thì lạnh, Trinh ngồi trên người anh Rocker...’

Nhớ lại cảnh quay nhạy cảm tại "bồn nước nóng huyền thoại" trong "Glee" Việt Nam, Angela Phương Trinh liên tục đỏ mặt vì xấu hổ.

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