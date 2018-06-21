Phan Hiển già đi thấy rõ sau hai lần Khánh Thi sinh con, xúc động nói về vết mổ dài trên bụng vợ

Chứng kiến Khánh Thi đau đớn sau hai lần sinh mổ, Phan Hiển xúc động và thầm cảm ơn những hy sinh thầm lặng của vợ mình.
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Tròn 3 năm sau khi Kubi ra đời, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vừa đón thêm con thứ 2 vào ngày 13/6 vừa qua. Vì chào đời sớm hơn dự kiến 6 tuần nên bé gái chỉ nặng 2,2kg và vẫn đang phải nằm trong lồng kính của bệnh viện. Trong thời gian này, Phan Hiển liên tục phải di chuyển từ Đồng Nai (nơi anh đang thi đấu cùng các học trò) về bệnh viện ở Bình Dương để chăm sóc chu đáo cho hai mẹ con.
Dù mệt đến nỗi phải ngủ gà ngủ gật nhưng Phan Hiển luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người chồng, người cha tuyệt vời. Anh cẩn thận dìu vợ đi lại để nhanh lành vết mổ, nhẹ nhàng pha sữa, thay bỉm tã cho con một cách rất thuần thục. Những hành động thiết thực của anh là minh chứng hùng hồn, đủ sức phản bác lại những lời chỉ trích cay nghiệt của cư dân mạng 3 năm trước.
Chính sự ấm áp của Phan Hiển khiến Khánh Thi vô cùng xúc động. Mới đây, cô chia sẻ clip ông xã tâm sự về vết mổ của vợ và nói lời cảm ơn. Trong đoạn video ngắn, Phan Hiển xuất hiện với dáng vẻ chững chạc và xúc động nói về những hy sinh thầm lặng của bà xã trong hai lần sinh con.
"Một điều rất buồn đó chính là một vết mổ lưu lại trên người vợ của mình. Đối với Hiển đó là kỷ niệm rất đẹp, đó chính là ngày người phụ nữ hy sinh cho mình, cũng là ngày mình được gặp con của mình", Phan Hiển nói.
Clip Phan Hiển nói về vết mổ của vợ