Lộ nhan sắc thật của Khánh Thi sau gần 1 tuần sinh con, Phan Hiển cũng không nói nên lời

Hậu trường 18/06/2018 11:04

Sinh con thứ 2 ở tuổi 37, kiện tướng dancesport Khánh Thi gây bất ngờ khi lộ nhan sắc tươi tắn sau gần 1 tuần.

Dù còn khoảng 5 tuần nữa mới đến ngày dự sinh nhưng Khánh Thi đã phải vào bệnh viện cấp cứu vì có dấu hiệu vỡ ối sớm vào ngày 13/6. Sau vài giờ, nữ kiện tướng dancesport đã hạ sinh con gái thứ 2 thành công bằng phương pháp đẻ mổ.

Vì sinh non nên em bé chỉ nặng 2,2kg và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Riêng Khánh Thi vì sức khỏe yếu nên vẫn nằm trong phòng hồi sức để các bác sĩ theo dõi. Những thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, mới đây trên trang cá nhân, bà mẹ hai con vừa cập nhật hình ảnh mới nhất của mình giúp công chúng cảm thấy phần nào yên tâm.

Lộ nhan sắc thật của Khánh Thi sau gần 1 tuần sinh con, Phan Hiển cũng không nói nên lời - Ảnh 1
Khánh Thi cười hạnh phúc khi được Phan Hiển tận tâm chăm sóc - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái mới nhất được Khánh Thi chia sẻ: "Anh xã đã đến viện chăm vợ đẻ sau khi cố gắng hết sức (sức khỏe và tinh thần) hoàn thành nhiệm vụ thi đấu và dẫn đội tuyển cùng chiến đấu. Giờ ông lại tiếp tục cuộc chiến thứ 2 sẽ còn vất vả hơn với vợ con. Dù đang xảy ra chuyện gì thì anh xã mình vẫn luôn mỉm cười và bằng lòng không đắn đo. Nào thì tiếp tục chiến đấu với em xã này anh xã nhỉ".

Dù đã 37 tuổi nhưng Khánh Thi vẫn nhận được nhiều lời khen với nhan sắc rạng ngời và tràn trề sức sống sau sinh. Có lẽ vì được ông xã Phan Hiển yêu thương và chăm sóc tận tình nên nữ kiện tướng vẫn giữ được tâm trạng thoải mái nhất.

Lộ nhan sắc thật của Khánh Thi sau gần 1 tuần sinh con, Phan Hiển cũng không nói nên lời - Ảnh 2
Tâm trạng của Khánh Thi khá thoải mái, gương mặt cũng tràn đầy sức sống...
Lộ nhan sắc thật của Khánh Thi sau gần 1 tuần sinh con, Phan Hiển cũng không nói nên lời - Ảnh 3
...dù trước đó bà mẹ 2 con từng khiến nhiều người xót xa khi lộ vẻ ngoài tiều tụy vì đau đớn sau sinh - Ảnh: FBNV

Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này

Dù đau trào nước mắt khi sinh con, Khánh Thi vẫn cười mãn nguyện vì Phan Hiển làm điều này

Để bà xã Khánh Thi có thể thoải mái nhất sau sinh, Phan Hiển tận tình chăm sóc vợ từng chút một. Nam kiện tướng không ngần ngại làm người “bưng cơm rót nước” cho vợ.

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