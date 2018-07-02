Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?'

Hậu trường 02/07/2018 10:59

Với những bài chia sẻ miệt thị Hoa hậu Hương Giang là người chuyển giới, Á khôi doanh nhân 2015 - Phạm Hoàng Yến khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Vài ngày gần đây, showbiz Việt xôn xao với lùm xùm Hương Giang bị nhà thiết kế Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao. Lẽ ra, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2017 sẽ làm vedette cùng Phạm Hương vào đêm diễn tối 30/6, tuy nhiên do gặp sự cố nên Hương Giang đã không ra sân khấu trình diễn.

Trước thông tin này, mới đây Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến bất ngờ chia sẻ bài viết về vụ việc và đưa ra những nhận định được cho là miệt thị giới tính của Hương Giang Idol. Không chỉ công khai ủng hộ Phạm Hương, Phạm Hoàng Yến còn khẳng định Hương Giang bị nhà thiết kế bỏ quên trong hậu trường.

“Hoa hậu chuyển giới quốc tế định diễn thời trang ở vị trí vedete cùng Hoa hậu gái xịn Phạm Hương, bị Ban tổ chức để ngồi ngủ gục trong hậu trường, cố tình bỏ quên, không thèm nói tới mặt cho đến hết giờ diễn. Trong khi Phạm Hương diễn một mình.

Yến ủng hộ Ban tổ chức và Hoa hậu Phạm Hương cho “anh ấy” biết mình là ai, tỉnh mơ. Phạm Hương là hoa hậu Hoàn vũ, gái xịn làm sao cùng đẳng cấp với hoa hậu pê đê mà anh ấy đòi diễn chung, ở vị trí ngang hàng?”, bài chia sẻ gây phẫn nộ của Á khôi doanh nhân Phạm Hoàng Yến.

Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?' - Ảnh 1
Phạm Hoàng Yến cho rằng Hương Giang không cùng đẳng cấp với Phạm Hương - Ảnh: FBNV

Ở một bài chia sẻ khác, Phạm Hoàng Yến cũng khiến nhiều người nổi giận khi dùng những lời lẽ khiếm nhã để nói về giới tính của Hương Giang.

“Lúc nhỏ, Yến quan sát những con thằn lằn bị đứt đuôi, ít ngày sau lại mọc đuôi trở lại. Nhiều khi Yến thắc mắc: Không biết Hương Giang qua Thái phẫu thuật, cắt bỏ...t hời gian sau có mọc trở lại không ta? Không lẽ, lúc đó không còn gọi là Hoa hậu nữa, phải gọi là Nam vương sao ta? Mệt à nghen.

Mấy ngày nay tự nhiên Yến thích đập bong bóng, thù ghét phim 3D. Chắc do Yến là con gái xịn nên tính đỏng đảnh lúc nắng, lúc mưa đó mà”, người đẹp sinh năm 1985 viết.

Trước những hành động khó hiểu của Phạm Hoàng Yến, cư dân mạng liên tục để lại hàng trăm bình luận chỉ trích. Nhiều người cho rằng, Á khôi doanh nhân 2015 cố tình dựa hơi Hương Giang để nổi nên không còn màng đến dư luận.

Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?' - Ảnh 2
Cư dân mạng nổi giận, không ngừng chỉ trích Á khôi Phạm Hoàng Yến - Ảnh: Internet
Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?' - Ảnh 3
Nhiều người bức xúc khi đọc bài chia sẻ miệt thị giới tính Hương Giang của Phạm Hoàng Yến - Ảnh: FBNV 
Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?' - Ảnh 4
Phạm Hoàng Yến từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng không đạt kết quả cao - Ảnh: Internet
Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?' - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng Phạm Hoàng Yến dựa hơi Hương Giang để nổi - Ảnh: Internet
Phạm Hoàng Yến gây phẫn nộ khi công khai xúc phạm giới tính Hương Giang: 'Cắt đi rồi không biết có mọc lại?' - Ảnh 6
Phạm Hoàng Yến từng công khai đứng về phía Lâm Khánh Chi, chỉ trích Hương Giang không tiếc lời - Ảnh: FBNV

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