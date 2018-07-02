Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ niềm vui với công chúng. Người đẹp Tây Nguyên viết: “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hôm nay tôi chính thức cảm thấy hạnh phúc”.

Lần đầu tiên H'Hen Niê chia sẻ tâm trạng hạnh phúc từ khi đăng quang - Ảnh: FBNV

Dòng tâm trạng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được số lượt like rất lớn - Ảnh: FBNV

Nhiều fan bày tỏ niềm vui trước tâm trạng hạnh phúc của thần tượng - Ảnh: FBNV

Dòng tâm trạng của Hoa hậu tóc tém nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ sau khi giành chiếc vương miện danh giá, đây là lần đầu tiên H’Hen Niê tự tin chia sẻ tâm trạng hạnh phúc.