Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng

Gần nửa năm sau khi giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê khiến fan vui mừng khi lần đầu nói điều này.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ niềm vui với công chúng. Người đẹp Tây Nguyên viết: “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hôm nay tôi chính thức cảm thấy hạnh phúc”.
Dòng tâm trạng của Hoa hậu tóc tém nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ sau khi giành chiếc vương miện danh giá, đây là lần đầu tiên H’Hen Niê tự tin chia sẻ tâm trạng hạnh phúc.
Trước đó, dù xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng nhan sắc của H’Hen Niê bị coi là chưa thực sự thuyết phục và gây nhiều tranh cãi. Mái tóc ngắn cùng làn da nâu của chân dài này được cho là không phù hợp với quy chuẩn về nét đẹp truyền thống người Việt.
Thế nhưng với tài năng, sự thông minh và bản lĩnh của mình, H’Hen Niê đã chứng minh vương miện hoa hậu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngày càng được công chúng ủng hộ và quan tâm nhiều hơn. Sắp tới H'Hen Niê sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2018.