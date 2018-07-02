Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng

Hậu trường 02/07/2018 15:33

Gần nửa năm sau khi giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H’Hen Niê khiến fan vui mừng khi lần đầu nói điều này.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ niềm vui với công chúng. Người đẹp Tây Nguyên viết: “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Hôm nay tôi chính thức cảm thấy hạnh phúc”.

Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng - Ảnh 1
Lần đầu tiên H'Hen Niê chia sẻ tâm trạng hạnh phúc từ khi đăng quang - Ảnh: FBNV
Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng - Ảnh 2
Dòng tâm trạng của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhận được số lượt like rất lớn - Ảnh: FBNV
Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng - Ảnh 3
Nhiều fan bày tỏ niềm vui trước tâm trạng hạnh phúc của thần tượng - Ảnh: FBNV

Dòng tâm trạng của Hoa hậu tóc tém nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ sau khi giành chiếc vương miện danh giá, đây là lần đầu tiên H’Hen Niê tự tin chia sẻ tâm trạng hạnh phúc.

Trước đó, dù xuất sắc vượt qua rất nhiều thí sinh tài năng để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhưng nhan sắc của H’Hen Niê bị coi là chưa thực sự thuyết phục và gây nhiều tranh cãi. Mái tóc ngắn cùng làn da nâu của chân dài này được cho là không phù hợp với quy chuẩn về nét đẹp truyền thống người Việt.

Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng - Ảnh 4
H'Hen Niê tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện sau khi giành vương miện - Ảnh: FBNV
Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng - Ảnh 5
Đây cũng lời thời điểm rất tốt để chân dài này lấn sân vào showbiz - Ảnh: FBNV

Thế nhưng với tài năng, sự thông minh và bản lĩnh của mình, H’Hen Niê đã chứng minh vương miện hoa hậu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại, tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngày càng được công chúng ủng hộ và quan tâm nhiều hơn. Sắp tới H'Hen Niê sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2018.

Phải 5 tháng sau đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê mới tự tin công khai điều này với công chúng - Ảnh 6
Hiện tại, H'Hen Niê đang nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng - Ảnh: FBNV

 

Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

H'Hen Niê có cuộc sống khá giản dị trong căn hộ nhỏ nhắn màu trầm. Đây là phần thưởng cô được nhận trong hai năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

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