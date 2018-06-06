Ở tuổi U50, Trịnh Kim Chi khoe ngực 'khủng' lấn át nhiều chân dài kém tuổi

Diện thiết kế sang trọng, khoét sâu ngực, Á hậu Trịnh Kim Chi khoe vòng 1 bốc lửa tại sự kiện.

Ở tuổi U50 và trải qua 2 lần sinh nở, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Trong hình ảnh mới nhất, mỹ nhân sinh năm 1972 khiến không ít đàn em phải ganh tỵ vì quá quyến rũ.

Trịnh Kim Chi khoe ngực nóng bỏng khi tham gia chương trình mới đây - Ảnh: FBNV

Đảm nhận vị trí ban giám khảo của cuộc thi nhan sắc tuổi teen, Trịnh Kim Chi khiến khách mời lẫn thí sinh phải đỏ mắt ghen tỵ bởi vóc dáng chuẩn cùng làn da căng mịn không tuổi.

Xuất hiện lần này, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 chọn cho mình chiếc đầm đuôi cá kim tuyến khoét sâu ngực, khoe trọn vòng 1 “khủng” hút mắt.

Diện chiếc đầm tinh tế, bà mẹ hai con khéo khoe được ưu điểm hình thể cùng nhan sắc mặn mà theo thời gian - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, chiếc váy khoét sâu vòng 1 đã giúp mỹ nhân này thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Nguyên Vũ cũng góp mặt trong chương trình này - Ảnh: Internet

Trịnh Kim Chi tỏa sáng khi đọ sắc cùng dàn khách mời - Ảnh: Internet

Trịnh Kim Chi ăn cả rổ tắc không cần chấm muối, dân mạng nuốt nước bọt thèm thuồng cho đến khi nhân vật này xuất hiện Vẻ mặt tỉnh bơ của Trịnh Kim Chi lúc ăn tắc khiến nhiều người nghĩ rằng loại quả này rất ngon. Tuy nhiên, khi một thanh niên xuất hiện thì tất cả mới vỡ lẽ.

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