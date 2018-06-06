Ở tuổi U50, Trịnh Kim Chi khoe ngực 'khủng' lấn át nhiều chân dài kém tuổi

Diện thiết kế sang trọng, khoét sâu ngực, Á hậu Trịnh Kim Chi khoe vòng 1 bốc lửa tại sự kiện.
- Gần 20 năm chung sống và có 2 con gái, Trịnh Kim Chi hạnh phúc khoe được chồng yêu chiều, nhắn tin ngọt lịm
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Ở tuổi U50 và trải qua 2 lần sinh nở, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thu hút mọi ánh nhìn. Trong hình ảnh mới nhất, mỹ nhân sinh năm 1972 khiến không ít đàn em phải ganh tỵ vì quá quyến rũ.
Đảm nhận vị trí ban giám khảo của cuộc thi nhan sắc tuổi teen, Trịnh Kim Chi khiến khách mời lẫn thí sinh phải đỏ mắt ghen tỵ bởi vóc dáng chuẩn cùng làn da căng mịn không tuổi.
Xuất hiện lần này, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 chọn cho mình chiếc đầm đuôi cá kim tuyến khoét sâu ngực, khoe trọn vòng 1 “khủng” hút mắt.