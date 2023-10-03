Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải video dự lễ cưới của bạn thân nhưng không chia sẻ bất kì hình ảnh cá nhân nào. Thông qua trang cá nhân của Á hậu Hoàng Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện váy trắng thanh lịch, kín đáo. Mẹ bỉm đang dần lấy lại vóc dáng hậu sinh nở. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn và rạng rỡ của nàng hậu khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Có thể thấy, sau thời gian ở cữ, Đỗ Mỹ Linh đã thường xuyên lộ diện để gặp gỡ bạn bè và tham gia một vài sự kiện và luôn gây sốt trong mỗi lần lộ diện. Dù mới "vượt cạn" nhưng nàng hậu đã nhanh về dáng, gây ấn tượng với vẻ ngoài mặn mà và thần sắc rạng rỡ.

Dù mới "vượt cạn" nhưng nàng hậu đã nhanh về dáng, gây ấn tượng với vẻ ngoài mặn mà và thần sắc rạng rỡ

Không những vậy, trong một trận bóng của CLB Hà Nội tại SVĐ Mỹ Đình cách đây ít ngày, Đỗ Mỹ Linh còn được ông xã Đỗ Vinh Quang hộ tống đến theo dõi. Ngay khi xuất hiện, 2 vợ chồng nàng hậu thu hút mọi ánh nhìn. Cả hai diện đồ ton sur ton, ngồi gần nhau và vui vẻ tương tác theo các diễn biến trên sân.

Trong một trận bóng của CLB Hà Nội tại SVĐ Mỹ Đình, Đỗ Mỹ Linh còn được ông xã Đỗ Vinh Quang hộ tống đến theo dõi

Con gái Đỗ Mỹ Linh trộm vía sở hữu cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn.

Đỗ Mỹ Linh đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2023. Được biết, nàng hậu sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Về lý do vợ chồng nàng hậu giữ kín chuyện bầu bí là vì để em bé cứng cáp và bản thân có thể tập trung vào việc chăm con. Cho đến 2 tháng sinh nở, Đỗ Mỹ Linh mới lần đầu khoe ‘thiên thần nhỏ’ của mình. Con gái Đỗ Mỹ Linh trộm vía sở hữu cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn.