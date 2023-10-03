Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý

Hậu trường 03/10/2023 19:00

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải video dự lễ cưới của bạn thân nhưng không chia sẻ bất kì hình ảnh cá nhân nào. Thông qua trang cá nhân của Á hậu Hoàng Anh, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện váy trắng thanh lịch, kín đáo. Mẹ bỉm đang dần lấy lại vóc dáng hậu sinh nở. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn và rạng rỡ của nàng hậu khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý - Ảnh 1

Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh diện váy trắng thanh lịch, kín đáo trong ngày cưới của bạn thân

 

Có thể thấy, sau thời gian ở cữ, Đỗ Mỹ Linh đã thường xuyên lộ diện để gặp gỡ bạn bè và tham gia một vài sự kiện và luôn gây sốt trong mỗi lần lộ diện. Dù mới "vượt cạn" nhưng nàng hậu đã nhanh về dáng, gây ấn tượng với vẻ ngoài mặn mà và thần sắc rạng rỡ.

Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý - Ảnh 3
 Dù mới "vượt cạn" nhưng nàng hậu đã nhanh về dáng, gây ấn tượng với vẻ ngoài mặn mà và thần sắc rạng rỡ

 

Không những vậy, trong một trận bóng của CLB Hà Nội tại SVĐ Mỹ Đình cách đây ít ngày, Đỗ Mỹ Linh còn được ông xã Đỗ Vinh Quang hộ tống đến theo dõi. Ngay khi xuất hiện, 2 vợ chồng nàng hậu thu hút mọi ánh nhìn. Cả hai diện đồ ton sur ton, ngồi gần nhau và vui vẻ tương tác theo các diễn biến trên sân.

Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý - Ảnh 4
Trong một trận bóng của CLB Hà Nội tại SVĐ Mỹ Đình, Đỗ Mỹ Linh còn được ông xã Đỗ Vinh Quang hộ tống đến theo dõi

 

Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong đám cưới bạn thân sau hơn 2 tháng sinh nở, sắc vóc 'mẹ bỉm' gây chú ý - Ảnh 5

Con gái Đỗ Mỹ Linh trộm vía sở hữu cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn.

 

Đỗ Mỹ Linh đã chính thức hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 7/2023. Được biết, nàng hậu sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Về lý do vợ chồng nàng hậu giữ kín chuyện bầu bí là vì để em bé cứng cáp và bản thân có thể tập trung vào việc chăm con. Cho đến 2 tháng sinh nở, Đỗ Mỹ Linh mới lần đầu khoe ‘thiên thần nhỏ’ của mình. Con gái Đỗ Mỹ Linh trộm vía sở hữu cặp má bánh bao phúng phính và làn da trắng mịn.

Sau khi đón con gái chào đời, Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý, tiết lộ một con số đặc biệt?

Sau khi đón con gái chào đời, Đỗ Mỹ Linh có động thái gây chú ý, tiết lộ một con số đặc biệt?

Mới đây, sau thời gian im ắng hậu sinh con, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 49 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'