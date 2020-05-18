Ở ẩn bấy lâu, Ngọc Trinh ‘chơi lớn’ đăng ảnh bán nude, dùng tay che ngực thách thức người nhìn

Hậu trường 18/05/2020 15:41

Loạt ảnh cực táo bạo được “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn biết cách khoe triệt để lợi thế hình thể với những bộ ảnh gợi cảm. Không ít lần nữ người mẫu đã khiến khán giả choáng váng trước những khoảnh khắc đầy táo bạo của mình.

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Một trong những bức ảnh 'nóng mắt' của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, người đẹp vừa đăng tải loạt ảnh diện nội y nóng bỏng lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái “thả thính” cực ngọt: “Mặt em tuy dâm nhưng tâm em thiện… chỉ nghiện yêu anh”.

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Loạt khoảnh khắc không thể táo bạo hơn của người đẹp - Ảnh: IG

Qua hình ảnh chia sẻ, Ngọc Trinh diện nội y mỏng tang tạo dáng gợi cảm trên ghế khoe vòng 3 nóng bỏng. Đặc biệt, có nhiều khoảnh khắc nữ người mẫu còn bán nude, chỉ dùng tay che vòng 1 đầy hờ hững khiến người xem “ngượng chín mặt”.

Trước đó không lâu, Ngọc Trinh từng gây sốc khi để lộ cơ thể gầy trơ xương với vòng 1 và vòng 3 lép kẹp kém gợi cảm. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian giãn cách xã hội, nữ người mẫu đã tăng cân không ít và trông có da có thịt hơn.

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Hình ảnh gầy trơ xương của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của người đẹp Trà Vinh: “Mê cái body của bả quá”, “Màu ảnh này đẹp quá”, “Cần truyền thái y gấp”, “Nổ mắt chế ơi”, “Bộ ảnh xuất sắc”, “Người gì mà đẹp dữ vậy trời”, “Mê quá đi thôi”…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại cho rằng những bức ảnh này khá phản cảm và gây “nhức mắt” người nhìn.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh

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